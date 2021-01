Zbrojovce na začátku jara chybí útočníci. Příchod Janoška? Teď ne

Za záchranou bez útoku? Zbrojovka má na startu jarní části FORTUNA:LIGY velký problém. Mimo hru jsou oba stabilní útočníci Antonín Růsek a Jakub Přichystal. Přitom už v sobotu čeká tým důležitý souboj na hřišti Mladé Boleslavi. Právě hostování jejího záložníka Dominika Janoška (22) v Brně se přes zimu diskutovalo. „Teď to není aktuální,“ informoval ve čtvrtek hráčův zástupce Roman Brulík. „Není to téma těchto dnů,“ potvrdil sportovní manažer nováčka Tomáš Požár.

V Mladé Boleslavi to bude mít reprezentant Dominik Janošek těžké. Kouč Karel Jarolím ho momentálně nebere jako člena základní sestavy, byť pod ním na konci podzimu odehrál v elitní jedenáctce tři ze čtyř utkání. Proto je ve vzduchu, že ho klub uvolní na hostování jinam. Třeba do Brna. „Chceme, aby před březnovým EURO hráčů do 21 let hrál,“ podotkl hráčův agent Roman Brulík.

Celou věc mají v rukou Plzeň, která na Janoška vlastní práva, a Mladá Boleslav. Tam je kreativní středopolař na ročním hostování do konce června. V první polovině soutěže zasáhl do devíti zápasů, připsal si jednu asistenci. Jeho minutáž však po Jarolímově nástupu postupně klesala. V Opavě odehrál kompletní porci minut a byl nejlepším hráčem na place. V poslední partii se Slováckem (2:3) však už jen dostřídával. „Boleslav neměla výsledky a přestavuje tým,“ pochopil Brulík.

Dá se očekávat, že Weberův nástupce bude na jaře sázet na jiné koně. Možná větší bojovníky. „Probíhají diskuze, jak vše řešit,“ sdělil Brulík. Je hlavně na Plzni, jaké bude mít s hráčem plány. Možnost jeho návratu do Brna, odkud Janošek v roce 2018 přestoupil do Slovácka, je pořád ve hře.

„Bavili jsme se o tom. Zbrojovka se chce zachránit, takže hledá cesty, jak posílit mužstvo,“ shrnul manažer, který už kouči Richardu Dostálkovi poslal do kádru jiného klienta – olomouckého záložníka Jiřího Texla.

Aktuálně však není spojení Janošek – Brno žhavé. Nováček má starosti na jiné pozici, vypadli mu oba dvougóloví hroťáci. „Věřím, že u Tondy Růska to nebude tak vážné, jak zpočátku vypadalo,“ řekl Požár. Talentovaný útočník je po operaci zlomeného zápěstí a až se bude cítit, naskočí do hry s dlahou. Kdy? Tento víkend určitě ne. Možná za čtrnáct dní, tři týdny. O něco dříve nejspíš bude fit jeho parťák Jakub Přichystal. „Zvládá to rychle,“ potěšilo manažera Zbrojovky.

Na marodce dále zůstávají stopeři Zoran Gajič a Lukáš Kryštůfek. Tyhle ztráty však tolik nebolí, neboť klub získal před týdnem z Plzně na hostování odchovance Luďka Pernicu. Je vysoce pravděpodobné, že zítra bude v základní sestavě vedle kapitána Pavla Dreksy. Post, který Brno na podzim nejvíce pálil, se podařilo uspokojivě vyřešit.

Horší je to s ofenzivou. Na hrotu musí zaskakovat záložníci Ondřej Pachlopník, univerzál Jan Hladík, k dispozici je Martin Zikl, který hostoval ve druholigovém Prostějově. Kouč Dostálek může využít i osmnáctiletého Daniela Filu. Každopádně je evidentní, že Růsek s Přichystalem budou při rozjezdu jara chybět.

Kdo bude místo nich střílet góly? Požár počítá s podporou středové řady. „Pachlopník je v koncovce zajímavý, Vaňous (Ondřej Vaněk) může pomoci. Dispozice má i Adam Fousek, v útoku může hrát taky Ruda Reiter,“ vypíchl možné zakončovatele. Bez gólů se Brno nezachrání.