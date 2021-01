Sparta redukuje kádr! Gólman Holec by měl sezonu dochytat v Polsku

Ve čtvrtek odpoledne to na tiskové konferenci naznačil sportovní ředitel Tomáš Rosický, nyní je to podle všeho téměř hotová věc. Gólman Dominik Holec by měl zbytek sezony dochytat na hostování v Rakówě. Jedná se ovšem jen o dočasné řešení, výhledově se totiž se slovenským brankářem na Letné počítá.