Matějovského návrat po roce a hned gól. Příběh jako z filmu, smál se

Naskočil jste do hry dřív, než jste původně plánoval že?

„Jednoznačně. Bavil jsem se s trenérem a celým realizačním týmem, jak postupovat dál. V tréninku jsem měl velkou chuť, což asi všichni viděli. Je to pochopitelné, protože jsem byl dlouho mimo. Vnitřní pocit mi říkal, že bych měl ještě trochu potrénovat, ale trenér nakonec rozhodl, že půjdu na lavičku. Říkal mi, že podle toho, co viděl, bych nějakou část zápasu zvládl. Já měl chuť obrovskou, cítil jsem se na to. Ale myslím, že nikdo z nás nečekal, že ta minutáž bude takhle vysoká. Zprvu to pro mě byl šok, protože jsem ani nevnímal, že Jiras (Jirásek) má nějaké problémy. Neměl jsem moc času přemýšlet. Chtěl jsem jít pomoct týmu.“

Jak jste se na hřišti cítil?

„Pocity mám smíšené. Jsem neskutečně šťastný, že jsem naskočil zpátky a že všechna práce, kterou jsem absolvoval, nepřišla vniveč. Ale moc jsem si přál, aby byl můj návrat vítězný, což se nepovedlo.“

Ovšem dal jste gól.

„Je to příběh jako z filmu. Chtěl bych poděkovat strašně moc lidem, kteří při mně stáli: panu doktoru Sinkulemu, celému zdravotnímu týmu tady v Boleslavi, masérům, bývalým i současným kondičním trenérům… Těch lidí by bylo strašně moc, nerad bych na někoho zapomněl. Vážil jsem si podpory všech, kteří mě povzbuzovali a říkali, ať to nevzdávám. Samozřejmě nemohu zapomenout na svou rodinu, která stála při mně. Gól bych chtěl věnovat hlavně jí.“

Jak jste zápas viděl?

„Moc mě mrzí, že jsme nevyhráli. Myslím, že od úvodu jsme měli navrch a víceméně jsme to měli pod kontrolou. Když jsem utkání viděl z lavičky, říkal jsem si, že Brno může udeřit jen z nějaké standardky, což se bohužel stalo. O to těžší jsme si utkání udělali. Měli jsme ale dost času výsledek otočit. Myslím, že jsme byli lepším týmem, bohužel jsme to nedokázali vyjádřit gólově. Jsem zklamaný z výsledku, nicméně předvedený výkon nám dává mírný optimismus do dalších zápasů. Věřím, že jdeme správnou cestou a že budeme odměnění.“