Petržela neviděl po dělovce míčem na jedno oko. Musel do nemocnice

Do jarní části FORTUNA:LIGY vstoupili fotbalisté Slovácka vítězně, doma porazili Karvinou 2:0. Museli se však vyrovnat se ztrátou klíčového borce. Milan Petržela dostal už ve 22. minutě po odrazu míčem tvrdě do obličeje a musel ze hřiště. „Neviděl na jedno oko, je v nemocnici ve Zlíně,“ informoval trenér Martin Svědík.

Pro zkušeného záložníka skončil duel 15. kola předčasně. Po ráně míčem do obličeje se ho snažili rychle ošetřit u domácí lavičky. Byl silně otřesený, ale na nohou. Jenže pokračovat nemohl. „Doufáme, že bude v pořádku a vyřeší se to brzy,“ věří trenér Svědík. „Snad je to jenom dočasné.“

Bez Petržely museli domácí rychle přeorganizovat sestavu. Na hřiště šel z tribuny Václav Jurečka a záskok zvládnul se svými parťáky bez větších problémů. „Hlavně věříme, že bude Milan v pořádku,“ doufá kapitán Vlastimil Daníček. „Určitě si napíšeme nebo zavoláme, teď žádné podrobnější informace nemáme.“

Střídajícího Jurečku kapitán pochválil. „Venca sice musel do zápasu skočit prakticky z tribuny a nerozhýbaný, klobouk dolů před tím, jak to zvládl. Nebylo to pro něho jednoduché.“ Ocenil také soupeře. „Tohle byla nejlepší Karviná, se kterou jsme za poslední dobu hráli. Byli organizovaní, hráli výborně dozadu, těžké vítězství. O to víc si výhry ceníme.“