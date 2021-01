Jawo obrovsky roste, těší Páníka. Jen obrousit, zprostředka hrát nechce

Lamin Jawo byl výrazný, ale finální fázi opakovaně nezvládal. Proč?

„Hrál výborný zápas. Ale ještě není obroušený. Má fantastické věci. Je obrovsky těžké ho bránit. Vidím to i na tréninku, kde dává pěkné góly. Udrží míče, natahuje a rozbíhá obranu. Bylo na něj kolem deseti faulů. Pokud dostanete tři čtyři tvrdé rány do kotníku, znova se zvednete a utíkáte jim... Kdyby některou z těch situací dohrál do gólu, bylo by to úplně super.“

A co tedy ty góly?

„Myslím, že přijdou. On teď hrál zleva do středu. Něco jiného by bylo, kdyby hrál zprostředka. Odtud to má blíž do brány. Ale když s ním hovoříme, on tam nechce hrát. Je to prostorový hráč. Pracujeme s ním.“

Opava - Zlín: Jawo v dobré pozici pálil pouze vedle brány

Poprvé a naposledy jste střídal až v nastaveném čase. Neměl jste kam sáhnout?

„Když obrana funguje, nesahá se do ní. Měli jsme málo ostrých nábojů. Ti tři nahoře hráli dobře, Hlinka jako šestka taky výborný výkon. Pro mě je potěšující, jak to uchopil, když čtyři zápasy nehrál. Dnes je ve středu pole oporou. Chyběli nám čtyři výborní hráči (Fantiš, Poznar, Vakho, Matejov). Kdybychom je měli, asi bychom do střídání šli a vytempovali to.“

Jaký jste měli záměr do utkání?

„Domácí posílili a hned zapojili do hry hodně nových hráčů. Sestavu jsme nějak vydedukovali. Čekali jsme, že by to tak mohlo být. Proto i to naše rozestavení, abychom eliminovali dva vysoké silné útočníky. To se nám povedlo. Nepovedlo se nám dát gól.“

Moc nechybělo, co?

„Kdyby nám tam padla branka, soupeř by to musel na výborně připraveném hřišti otevřít. Škoda střely Cedidly do břevna a šance Lamina. Ale domácí pořád hrozili. Nemohli jsme to extra otevřít. Na těch dvou vysokých (Smolovi a Čvančarovi) jsme museli pořád sedět. Kdyby ne, nějaká chybka se vždycky stane. Takhle jsme prožili zápas s Teplicemi, kdy jsme udělali fatální chybu a nezískali ani bod. Z tohoto pohledu je plusový bod pro nás dobrý. Je to slušný počin, bereme ho s pokorou. Teď už přemýšlíme o dalším sobotním utkání. Přibudou nám někteří hráči, kteří byli teď nemocní.“

Všímal jste si zlínského odchovance Patrika Hellebranda v dresu soupeře?

„Vyspívá fyzicky. Už neztratí balony, dokáže být v soubojích. Má nepříjemnou skrytou přihrávku středem, v tom je obrovsky nebezpečný. V momentě míče a volného prostoru je i průnikový hráč. Musíte ho rychle přikrýt. Byl nebezpečný a určitě měl proti Zlínu motivaci.“

