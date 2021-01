RENTGEN: Plzeň nehraje ve sprintu. Co dál by měla zlepšit?

V neděli 17. ledna vstupuje Viktoria Plzeň zápasem v Příbrami do jarní části FORTUNA:LIGY. Po zpackaném podzimu má rozhodně co napravovat. Na nedostatky v její hře se proto v tradičním pořadu RENTGEN podíval redaktor deníku Sport Pavel Hartman. Ten se vrátil k vystoupení Západočechů na Slovácku a doma proti Slavii. Oba duely pro ně skončily porážkou, protože se v nich opakovaly stejné jevy: pomalé přepínání mezi obranou a útokem, nedostatečné návraty do defenzivy po ztrátě míče nebo celkově nízká přímočarost. „Plzeň si možná myslí, že hraje fotbal ve sprintu, ale není tomu tak. Potvrzuje to i fakt, že po podzimu byl mezi TOP 10 ligovými sprintery jediný hráč Viktorie, a to Adriel Ba Loua,“ říká Hartman. Moderuje Martin Pešout. Více ve VIDEU.