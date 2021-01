Příbramský hrdina: Penaltu beru jako chycenou. Na Čermáka dělal opičky

Čisté konto proti Plzni je fajn start do jara, ne?

„Nula proti Plzni se určitě cení. V naší situaci se cení každý bod, 0:0 je lepší než 1:1. Za bod jsme rádi a nula k tomu je bonus navíc.“

V první půli jste měl dva těžké zákroky proti střelám Šimona Falty a Filipa Kaši z bezprostřední blízkosti. Jaké byly?

„Ke konci první půle jsme byli celkem pod tlakem, dvakrát se to odrazilo po centru a plzeňák tam pokaždé vyplaval sám. Naštěstí to dopadlo, jak to dopadlo, že mě trefili a vypadalo to dvakrát jako dobrý zákrok. Ještěže tak.“

Jaký podíl si přikládáte na neproměněné penaltě Aleše Čermáka?

„Já ji určitě beru jako chycenou. (směje se) Kluci mi za to určitě vynadají, že to říkám, ale jsem rád, že to takhle netrefil. Že jsem před penaltou dělal nějaké opičky, to k tomu patří. Je to to jediné, co gólman může udělat, snažit se střelce nějak rozhodit. Asi se povedlo.“

Co vám k tomu říkal rozhodčí, který za vámi šel?

„Je tam pravidlo, že gólman musí stát minimálně jednou nohou na lajně. Jen na tohle upozorňoval, že je za porušení žlutá karta, kdyžtak.“

A za bránou stál ještě trenér gólmanů Roman Pavlík. Co vám radil?

„Vždycky se bavíme, jak se může situace vyvinout. Tak mi přišel poradit, kam skočit.“

Jak nepříjemný byl pro vás jako pro gólmana velký mráz?

„Hele, mně zima vůbec nevadila. Vzal jsem si tepláky, to byla jediná změna, zahřály mě. Bylo mi teplo. Nevím jak kluci, jestli se jim v mraze dobře dýchá, já se přece jen v bráně tolik nezadýchám. Je to pro všechny stejné, je leden, není se čemu divit.“

Pomůže vám cenný bod proti favoritovi v dalším programu?

„Čekají nás tři zápasy během jednoho týdne, všechny venku, o to to bude těžší. Ale už teď do Budějovic pojedeme udělat dobrý výsledek. Když budeme hrát takhle poctivě a všechno odmakáme na sto procent, můžeme přivézt nějaké body.“

Horváth má bod s Plzní: Jsme ochotní se zabít, abychom nedostali gól

Plzeňský trenér Guľa: Remíza je zklamání, potřebujeme víc sebevědomí

Příbram - Plzeň: Čermáka rozhodil drn! Při penaltě totálně minul bránu

