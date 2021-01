Hellebrand: Pro záchranu musíme udělat vše. Proč si vybral Opavu?

Má další půlrok na to, aby prodal svůj talent. Teď už naplno. Slávista Patrik Hellebrand (21) na hostování v Opavě prostor dostane, to ukázal už první zápas proti jeho mateřskému Zlínu (0:0). V něm byl nejkreativnějším hráčem domácích, v prvním poločase otřel svou střelu o břevno. „Musím říct, že se tady cítím skvěle,“ pochvaloval si záložník po premiéře.

Na balonu je výjimečně silný, to se ví dávno. Je však potřeba, aby vyhrával i osobní souboje, neodpadával z nich. I v tomto směru se subtilní Patrik Hellebrand posunul. Teď musí přidat čísla. Jinak se SFC v nejvyšší soutěži nezachrání. „Nejen já, ale všichni kluci, co jsme přišli, uděláme maximum pro to, aby Opava zůstala v první lize. Budeme bojovat a věřit,“ vzkázal talent.

Jste spokojený s debutem v opavském dresu?

„Jsem rád, že se mi to docela povedlo. I když jsem měl jednu šanci, kterou jsem neproměnil. Chyběl kousek. Zdálo se mi, že to ještě Standa Dostál tečoval. Ale pořádně jsem to neviděl. Líbí se mi, jaký chceme hrát fotbal. Jen škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Bylo to hodně vyrovnané utkání, remíza je asi zasloužená. Na obou stranách byly dvě tři šance.“

Kouč Radoslav Kováč nasadil hned šest zimních posil. Projevilo se to na sehranosti?

„To si nemyslím. Chybělo nám prostě finální řešení a trošku štěstí. Věřím, že v dalších zápasech budeme produktivní. Nějakou chvíli samozřejmě bude trvat, než se úplně sehrajeme. Ale myslím, že si to rychle sedá a za pár zápasů to bude dobré. A hlavně budeme získávat body. Mně se hraje s klukama moc dobře. Chci strašně pomoct týmu. Pro záchranu musíme všichni udělat všechno.“

Ve Zlíně jste vyrostl. Měl jste proti němu extra motivaci?

„Určitě. Motivace byla velká. Myslím, že jsem hrál se Zlínem podruhé. Na jeho hřišti jsme prohráli se Slováckem 1:2 a teď s Opavou 0:0.“

Vaše rodina pochází ze Slezska. Udělal jste blízkým tímto hostováním radost?

„Rádi byli, ale jenom kvůli rodině to nebylo. Šel jsem sem čistě za fotbalem. Dávalo mi to největší smysl. Samozřejmě, narodil jsem se tu a mám to tady hodně rád. Mám k tomuto regionu velký vztah. Ale nejdůležitější byl fotbal, který se v Opavě hraje.“

V první půli to chvíli vypadalo, že budete kvůli zranění střídat. Kouč Kováč už dával pokyn náhradníkovi Lukáši Holíkovi. Co se stalo?

„Tři dny jsem měl trošku problém se zadním hýžďovým svalem. Dalo se to naštěstí dohromady, v zápase jsem to necítil. Jsem rád, že to vydrželo a že už to bude dobré.“