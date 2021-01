Čermákova penalta. Jako Beckham? V Německu to napadali, řekl Šmicer

Plzeň v neděli marně dobývala příbramskou branku, i přes sílící tlak se nemohla přes domácí obranu pořádně prosadit. Aleš Čermák naskočil do utkání v 64. minutě, když vystřídal Pavla Šulce. A právě šikovný záložník se dostal do největších šancí favorita utkání.

Čermák nejprve trefil hlavou břevno, v samotném závěru utkání dostal ještě jednu obrovskou možnost. Sudí po faulu na Lukáše Matějku zapískal penaltu a 26letý záložník na sebe vzal odpovědnost. Terén byl v promrzlé Příbrami ve vápně na konci zápasu těžký a rozbitý, plzeňský exekutor si dával záležet, aby si terén kolem puntíku upravil.

Jenže to se mu zcela nepodařilo, Čermák levačkou zamířil hodmě mimo branku domácího Kočího. Možná i kvůli rozvoranému terénu nemohl trefit balon tak, jak zamýšlel. Zápas skončil bezbrankovou remízou a Západočeši kousali další nepříjemnou bodovou ztrátu.

„Je to nepříjemné. Když terén není zpevněný a je to měkké, k podklouznutí dojde hned, známá je třeba Beckhamova penalta na mistrovství světa. Hraje to roli. Proto mě překvapilo, že se na to víc nerozběhl a neřešil to třeba tvrdou střelou,“ zamyslel se ve studiu O2 Sport v pořadu TIKI TAKA bývalý reprezentační kanonýr Jan Koller.

Těžkosti při penaltě zažívají i jiní fotbaloví borci. „V bundeslize se nedávno také stalo, že odpískali penaltu a hráči začali rozkopávat puntík. Udělali tam díru a střílející měl problém si tam míč pořádně postavit. Postavil to blbě a nedal to. Pak to napadali, že to není fér,“ podotkl ve studiu další bývalý reprezentant Vladimír Šmicer.

SESTŘIH: Příbram - Plzeň 0:0. Nešťastník Čermák trefil břevno a komicky nedal penaltu

Plzeňský trenér Guľa: Remíza je zklamání, potřebujeme víc sebevědomí

Horváth má bod s Plzní: Jsme ochotní se zabít, abychom nedostali gól

Kočí vychytal Plzeň: Penalta? Dělal jsem opičky a Čermáka rozhodil

Příbram - Plzeň: Čermáka rozhodil drn! Při penaltě totálně minul bránu