Trefa Budějovic? Mají Diopa, který hrál za Baník i Slavii. Čeká se na víza

Fotbalové České Budějovice mají vytouženou posilu do ofenzivy. Do Dynama přichází senegalský útočník Dame Diop, jenž to v Česku dobře zná. Prošel Slavií, Zlínem i Baníkem, naposledy hrál v tureckém Hataysporu. Diopův příchod na jih Čech oznámil v klubovém podcastu budějovický generální manažer Martin Vozábal.

Budějovice v zimě dlouho počítaly jen odchody. Z hostování se do svých klubů vrátili Pavel Šulc s Lukášem Matějkou (oba Plzeň) i slávista Mick van Buren. „Tři velké zásahy do ofenzivní fáze,“ přiznal budějovický trenér David Horejš.

Teď už ale není tak zle. Ještě před startem jarní ligy Dynamo přivedlo na hostování plzeňského záložníka Marka Alvira, jenž hned v prvním zápase pomohl gólem k vítězství nad Pardubicemi, a nyní je tu posila číslo dvě: Dame Diop.

„V pondělí jsme s ním podepsali smlouvu na dva a půl roku,“ řekl budějovický generální manažer Martin Vozábal v klubovém podcastu.

Sedmadvacetiletý senegalský útočník se vrací do známého prostředí, FORTUNA:LIGU hrál pět a půl roku ve Slavii, Zlíně a Baníku. Jeho bilance? 107 zápasů, 24 gólů. Loni v zimě odešel do tureckého Hataysporu, kde ale odehrál jen čtyři ostré duely.

„Útočníka jsme hledali a pevně věřím, že to bude trefa. Navíc to není hostování, ale přestup. Dameho výhodou je, že to v Česku dobře zná: prostředí, ligu, stadiony,“ uvedl Vozábal. „Smlouvy jsou podepsané a teď jednáme s českým velvyslanectvím v Senegalu o udělení víza, aby mohl okamžitě přiletět do Česka.“

Okamžitě je v tomto případě relativní pojem, Diop nestihne minimálně středeční dohrávku s Příbramí. „Doufám, že to dopadne dobře, aby se tady dejme tomu za týden mohl objevit,“ dodal Vozábal.