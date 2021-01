Drobný: Přeji si poháry! Vadí mi kouskování, já hned dostal žlutou

Plný bodový zisk ve dvou úvodních zápasech. Čekal jste takový vstup Dynama do jarní části?

„Vstup je fantastický. Každý zápas chceme vyhrát. Bylo to odlišné od toho proti Pardubicím. Příbram na nás vyvinula tlak, byla nepříjemná, lepší. To jsme věděli, že takhle nastoupí. Dali šťastný gól, pak přišlo vyloučení a pak jsme převzali iniciativu. Bylo otázkou času, když se trefíme.“

Ale góly nepřicházely, ani žádné větší šance. Nakonec se skóre měnilo až v poslední čtvrthodině.

„Hodně kouskovali hru, to mi hrozně vadilo. Tomu rozumím, ale nerozumím tomu, že brankář ho může držet šest vteřin, přitom Kočí ho držel snad osmkrát přibližně dvanáct vteřin. O půli jsem se na to ptal rozhodčího a odpověď byla ta, že to dělám taky. Já to nedělám. Schválně jsem to udělal taky a hned jsem dostal žlutou kartu. To samé dělal kolega naproti asi zhruba od desáté minuty a kartu nedostal. Měl ji dostat dřív a tohle by se nestalo. Prostě mi to vadí. Chápu, že potřebují body, ale fotbalu to neprospívá.“

Proč se doma tolik nadřete na body? I s relativně slabšími soupeři se pravidelně trápíte.

„Nemyslím si, že Příbram je snadný lehčí soupeř. To ukázala naposled s Plzní. Potřebují body, její hráči jsou nepříjemní, hodně běhají, jsou poctiví. Pardubice taky byly nepříjemné, ale gól nedaly, trefili jsme se my. Je to o detailech i o štěstí.“

Bylo nepříjemné inkasovat hned zkraje zápasu?

„Na druhou stranu jsme měli dost času zápas otočit. Nejde všechno vyhrávat. Mančaft byl dneska mentálně hodně silný a štěstí se přiklonilo k nám.“

Pomalejší rozjezd se dvěma výhrami na jaře mění v klidnější střed tabulky. Kam Budějovice míří ve zbytku sezony?

„To se mění každý týden. Při začátku ligy byla cílem jednoznačně záchrana. Teď je to trošku lepší, ale zápasů je ještě hodně. Hrozně bych si přál v Budějovicích poháry. Chceme hrát atraktivní a náročný fotbal. Cílem byla záchrana, a když budeme vyhrávat, tak to můžeme třeba tři kola před koncem přehodnotit. Ale musíme se koukat na soupeře za sebou. Jak říká Ivo Táborský, pokora musí být. S tím plně souhlasím.“