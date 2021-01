Sparta v Opavě: tristní výkon, nefunkční střed i vybočující Vitík

Juliš pálí dál

Už mnohokrát v průběhu sezony se stalo, že Spartu vytáhl z problémů Lukáš Juliš. V Opavě to nebylo jiné. Kdo ví, co by se na place dělo, kdyby elitní kanonýr už ve druhé minutě neposlal svůj tým do vedení. Pro obrozeného střelce to byl už jedenáctý zářez v sezoně, v čele ligových střelců odskočil Abdallahovi Simovi ze Slavie na rozdíl čtyř branek. „David to dobře nastřelil, já jsem tam dal trochu intuitivně nohu. Ani nevím, čím jsem to dal. Kluci mi říkali, že patou, ale to si nemyslím. Spíš to šlo přes špičku. Hlavní je, že to tam propadlo a šli jsme brzy do vedení,“ popsal svou vítěznou trefu.