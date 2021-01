Návrat 604 dní po os(t)udné baráži. Nervozita, Matějček hlídal i puntík

Ve středečních dohrávkách FORTUNA:LIGY zaznamenali comeback dva rozhodčí se škraloupem. V zápase Opava-Sparta (0:3) se to týkalo Pavla Julínka, který byl suspendován poté, co v aktivní spolupráci s videorozhodčím Zbyňkem Proskem zařízl na začátku listopadu Bohemians v Karviné, kde domácí vyhráli 2:1.

V duelu Českých Budějovic s Příbramí (2:1) se zase dočkal Milan Matějček, který byl z listiny rozhodčích pro profesionální soutěže vyřazen za hrubé chyby v prvním barážovém utkání Karviné s Jihlavou (2:1) na konci sezony 2018/19.

„Už jsem v to nevěřil,“ přiznává upřímně devětatřicetiletý rozhodčí. „Pouze jsem doufal. Tehdy jsem hledal chyby všude možně, až s odstupem času si člověk uvědomí, že to byla jen jeho vina. “

Mimochodem, ze stejného důvodu tehdy z listiny zmizel i Martin Nenadál, který řídil barážovou odvetu Jihlava-Karviná (1:1).

Nenadál zatím druhou šanci nedostal, Matějček ano.

Mezi arbitry pro dvě profesionální soutěže se v tichosti vrátil už loni v létě, ale pískal pouze druhou ligu, v první se objevoval jen v roli čtvrtého rozhodčího. S píšťalkou se ocitl na hřišti až ve středu v Českých Budějovicích, kam přijela o záchranu bojující Příbram.

„Byl to těžký návrat, co se klíčových situací týče. Vyloučení, penalta, k tomu ještě dva další potenciální pokutové kopy. Samozřejmě tam byla z mé strany nervozita,“ líčí.

SESTŘIH: České Budějovice - Příbram 2:1. Hosty srazila penalta a vyloučení

Už před rychlým gólem hostí řešil případnou ruku jejich stopera Karla Soldáta na opačné straně hřiště, pak vyloučil příbramského stopera Oliviera Kingueho za faul na unikajícího Patrika Brandnera. Ve druhém poločase nařídil pokutový kop pro Dynamo za faul Mihaila Cmiljanoviče na Benjamina Čoliče a v závěru ještě s pomocí VAR v podání zkušeného Karla Hrubeše konzultoval případnou penaltu pro hosty.

„Červená karta i penalta pro domácí byly jasné, zbylé dvě situace jsem dobře viděl a popsal tak, že mi VAR dal za pravdu,“ rekapituluje s úlevou.

Přesto viděl ve svém výkonu po dlouhé pauze určité rezervy.

„Zápas jsme hned rozebírali s delegátem a měl jsem z toho smíšenej pocit. Chyběly mi tam některé taktické věci, je se co učit,“ vysvětluje rozhodčí, který se svými kolegy dostal v zimě nového šéfa Portugalce Vítora de Mela Pereiru.

Zkušený muž z UEFA vyjádřil všem vybraným arbitrům důvěru, zároveň je však upozornil, že jejich výkony budou pregnantně hodnoceny a ti s nejhoršími známkami po sezoně z listiny rozhodčích vypadnou.

„Měli jsme společnou videokonferenci, kde jsme všichni záměry pana Pereiry pochopili,“ říká Matějček. „Víme, že jsme pod tlakem, teď určitě ještě pod větším. Všichni pískáme o svoji budoucnost.“

I proto dbal rozhodčí z Mělníka na každý detail. Zatímco v neděli příbramští hráči před penaltou Plzně rozorali penaltový puntík tak, že místo něj vězela v trávníku jen díra a exekutor Aleš Čermák i z tohoto důvodu selhal, ve středu stejný trik nezopakovali. I když se Soldát i gólman Ondřej Kočí kolem značky pokutového kopu nesměle ometali.

„Stane se to jednou, podruhé už to neudělají,“ komentuje to s úsměvem Matějček. „Ale samozřejmě jsem si dával pozor.“