Jihlavu naštval sudí kvůli penaltě. Trpěl jsem, kousal křivdu kouč Kučera | iSport.cz

V závěru základní části i v nadstavbě o udržení byli biti fotbalisté Karviné. Sudí výrazně chybovali v jejích zápasech s Duklou Praha, s Příbramí i s Opavou. I kvůli tomu přišli o klíčové body a hrají baráž s Jihlavou. V ní tentokrát naopak sudí chyboval v jejich prospěch.

Jihlavští sice byli hrubě nespokojení především s verdikty v první půli, ale největší chyba přišla v 62. minutě. Šulc po skluzu Čoliče teatrálně vyskočil a zařval, ale faulovaný ve vápně byl. To měla být penalta.

Karviná - Jihlava: Šulc padá ve vápně po zákroku Čoliče, ale sudí píská proti hostům!

„Ať si každý udělá obrázek sám,“ štvalo trenéra Radima Kučeru. „Poměr faulů byl nepřiměřený, zvláštní. Na můj vkus jsem trpěl. Můj asistent byl vykázaný na tribunu, tohle nechápu, těžko se vyjadřovat. Stává se to, beru chybu. Ale divných výroků bylo víc. Skoro každý náš zákrok na konci byl faul, co jsme ani neudělali.“

Výsledek Kučera nakonec bral. „Jsem rád, že dýcháme a můžeme se v neděli doma o postup porvat.“

Karvinští zdaleka nadšení nebyli. Ani po vítězství. „Byl to fotbal o křeči,“ nechápal trenér František Straka, který ještě při televizním rozhovoru nevěděl, že jeho tým vyhrál... „O obrovské nervozitě, která nás provázela celých devadesát minut, představoval jsem si to jinak. Ale to jsou barážové zápasy, to má svá specifika.“

Tuší, že odveta v Jihlavě bude ostrá. „Bude to válka,“ má jasno Straka. „Psychicky je to nesmírně náročné. Musíme se připravit, abychom nedělali chyby. Musíme být pevnější v defenzivě.“

SESTŘIH: Karviná - Jihlava 2:1. Slezané mají do odvety náskok i díky sporné (ne)penaltě