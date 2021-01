Šestistovkař Rada: Odpočívat neumím. Co ho nabíjí a jak se udržuje fit?

Přes šedesát let, přes šest stovek bodů v nejvyšší soutěži. Jablonecký nezmar Petr Rada (62) trhnul rekord, který dává razítko na jeho dlouhověkost. Ve statistikách se nerochní, ovšem zrovna tohle prvenství pohladí na duši. „Jsem překvapený. Přemýšlel jsem, kolik to může být zápasů. Ve Spartě nebo ve Slavii se dělají body líp,“ říká kouč druhého celku FORTUNA:LIGY.

Asi si vybavíte scénku z filmu Na samotě u lesa, kdy Jan Tříska sleduje při práci dědu Komárka a Zdeňku Svěrákovi povídá: „Srdce a plíce v pořádku, závratí netrpí, bere život s humorem, trávení vynikající. Kamaráde, ten tu bude možná dýl než my.“ Petr Rada je něco jako děda Komárek. Energii by mohl prodávat, stačí mu pět hodin spánku. Rekord v počtu bodů ještě o velký kus posune. Dost možná hned v neděli proti Příbrami.

Čemu přičítáte, že jste uhrál se svými týmy nejvíc bodů ze všech trenérů?

„Určitě je to i stářím. (úsměv) Já se statistikami nezabývám. Ale když se můžu takhle někde promítnout, těší mě to. Ve Slavii nebo ve Spartě vyhráváte častěji, za sezonu máte patnáct až dvacet vyhraných zápasů. To vám body naskáčou. Já jsem vůbec rád, že jsem po vzniku samostatného Česka mezi trenéry, kteří jsou úspěšní.“

Co vás po šedesátce nabíjí?

„Být mezi mladými. V Jablonci máme trenérskou kabinu hned vedle hráčské, dveře jsou otevřené. Vidím do šatny, hráči za mnou můžou kdykoliv přijít. Slyším, jak se mezi sebou baví a porovnávám to s tím, jak jsme se bavili my dřív. Řeší se telefony, co se píše na internetu. Často se zasměju, co probírají. Vážím si toho, že můžu tuhle práci dělat.“

Co jste probírali za vašich časů?