Mosquera je klíčový, Karafiát chytrý, chválil Hoftych. Co bulharský útočník?

Muž zápasu: Jhon Mosquera, který vstřelil krásný gól a druhý připravil centrem. Jak se vám líbil?

„Víme, jakou má Jhon kvalitu. Je to velmi dobrý hráč, řekl bych i klíčový pro nás. Hrál výborně, musím ho pochválit. První branku vyřešil nádherným obstřelem. Na druhou odcentroval, Maťo Koscelník perfektně hlavičkoval a Rambo (Michael Rabušic) si vychutnal svůj dvoustý zápas dorážkou.“

Byl kromě efektivity dalším z klíčů úspěchu fakt, že Karafiát s Purzitidisem posbírali snad všechny odražené balony? A nenašli oba definitivně novou pozici v záloze?

„Káfa (Ondřej Karafiát) odcházel už do Slavie velmi dobře připravený. Sice tam nehrál, ale kvalita tréninků v její konkurenci je vysoká, takže se vrátil ještě lépe připravený. Díky tomu má dostatek síly a rychlosti, aby ve středu hřiště četl situace. Je to inteligentní fotbalista, ale i soubojový. Hrál skvěle. Stejně tak Purzitidis, který je velmi mladý, navíc stoper. Teprve se vyhrává, ale tuhle pozici v mládí hrál. V přípravě jsme vsadili na to, že ho tam budeme potřebovat, stejně tak ho ale ještě můžeme využít i na stoperovi. Navíc je levonohý. Zvládli to oba perfektně, sekundoval jim i Sadílek.“

I stopeři byli takřka bezchybní, že?

„Po výsledku 3:0 se krásně hodnotí všichni hráči. (úsměv) Pro nás byla priorita, abychom v Brně odevzdali týmový výkon a vyrovnali se domácím v nasazení. To byl zásadní předpoklad, protože jinak víme, že máme kvalitní hráče. Souboje jsme zvládali, nic jsme nepodcenili, všechny kluky musím pochválit. Byli maximálně koncentrovaní, šli si za tím, aby Slovan zvítězil. Takže ano, stopeři byli skvělí, stejně jako celý tým.“

Brno - Liberec: Mosquerova raketa fantasticky zapadla do sítě, 0:1

Vytknul byste tedy něco hráčům vůbec?

„Mohli jsme někdy daleko kvalitněji řešit přechod do útoku, místo toho jsme míče ztráceli. Musím ale kluky trošku omluvit, protože všechny tréninky před Bohemkou i po ní jsme měli na umělé trávě. Nemáme možnost trénovat na přírodní trávě, vždycky je vidět, že si na ten přechod kluci zvykají.“

Zvládli jste to i bez brankáře Filipa Nguyena, který dostal po porodu volno...

„Věděli jsme, že máme mezi sebou dva budoucí otce. Minule to byl Jugas, kterému se narodil prcek den před zápasem, teď to byl Filip. Říkal jsem Márovi Čechovi (trenéru brankářů), že pokud se k nám Filip nepřidá během čtvrtka, bude chytat Milan Knobloch. I z toho důvodu, že vždycky když nastoupí, ukazuje svou kvalitu a plnohodnotnou konkurenci. Filipovi jsem popřál a říkal jsem mu, že v poslední době sleduju, jak v Praze ubývají české restaurace a přibývají naopak vietnamské. Takže to je asi příprava pro malého Filipa Nguyena.“ (úsměv)

Oproti minulému zápasu s Bohemians jste i po vstřeleném gólu pořád útočili, byl to apel?

„Ty první zápasy po přípravě jsou vždycky strašně specifické. Nemáte zápasově naběháno, nemáte rytmus, vypadnete z toho. Navíc kvalita Bohemky – při vší úctě k Brnu – je daleko vyšší. Minule výborně dostřídávala a byla pro nás mnohem nepříjemnějším soupeřem než Brno. Udělali jsme maximum, ale stačilo to jen na bod.“

Fyzicky vypadáte opět dobře, přesto – ve středu vás čeká Baník, dá se očekávat nějaká rotace v sestavě? Například Mara nebo Tijani?

„Můžeme zarotovat a vyměnit nějaké hráče. Musím říct, že tentokrát vstoupil velmi dobře do hry i mladý Michal, máme i Faška, který je s námi chvíli. Ale ještě nejsme ve fázi sezony, kde bychom třeba mohli mít fyzický problém. Budeme vybírat takové hráče, o kterých si myslíme, že by se na Baník hodili nejvíc. Oni mají výborně poskládaný a doplněný mančaft, včetně konkurence. Takový Roman Potočný byl u nás jedním z klíčových hráčů a v Baníku je nyní v pozici náhradníka. Kdokoli tam dostřídává, tak má velkou kvalitu. Čeká nás těžký zápas, ale o to víc nás těší výhra v Brně.“

Říkal jste, že byste chtěl ještě nějak kádr doplnit, tak jak to s posilami vypadá?

„Bavíme se o tom se sportovním vedením i panem Karlem, pořád je dostatek času na příchod nových hráčů. Víme, jaké typy chceme, pracujeme na tom. Zároveň jsme rádi, že mužstvo ukázalo kvalitu. Akorát vždycky upozorňuju na šířku kádru, protože nás čeká devatenáct kol a pohár, kde chceme taky dojít co nejdál.“

Proč nevyšel příchod bulharského útočníka Preslava Borukova?

„Bylo tam jednání, ale nesešli jsme se na záležitostech kolem finalizace transferu. Obě strany se korektně rozešly. Nebyl by to však okamžitý příchod do základní sestavy, šlo o kluka, který by se musel adaptovat.“