Naštvaný Laštůvka: Před penaltou byl faul na Potočného. Bod je málo

Bod vám nestačí?

„Pro nás je to málo. Nezačali jsme dobře a Zlín měl hodně standardek po různých faulech. Byli jsme pod tlakem. Byly tam sporné momenty, které nás vytočily. Třeba ten, po kterém byla málem nařízena první penalta. Přitom bylo jasně vidět, že náš Buchta fauloval mimo šestnáctku. Už tohle začalo vířit emoce.“

Za zákrok Martina Filla na Antonína Fantiše už se „desítka“ kopala. Podle vás neprávem?

„Rozhodčí by se mohl sám podívat na video, přezkoumat to. Během této akce byl nejdřív faul na Potočného, obránce ho držel za ramena a znemožnil mu vyskočit. Upozorňoval jsem, že by se rozhodčí mohl jít podívat. On tvrdil, že už to přezkoumávali a faul tam nebyl. To nechápu. Nevím, co bychom pak měli pískat?!“

Zlín - Baník: Poznar dloubáčkem z penalty srovnal na 1:1!

Překvapilo vás, že exekutor Tomáš Poznar zvolil „panenkovský“ dloubák?

„Překvapilo. Šel jsem dřív na stranu. Co ho znám, málokdy to kopal doprostřed. Kuzmanovič na mě prý řval, ať si na něho počkám. Bohužel jsem ho neslyšel. A nevím, jestli bych ho poslechl.“

Zvedli jste se až ve druhé půli, co?

„Byli jsme lepší na balonu, měli jsme nějaké pološance. Kdybych měl všechno komentovat…Potočný říkal, že na něho taky mohla být v prvním poločase penalta. Hráč ho podkopl, když šel na první tyč. Ale vymlouvat se na to nebudu.“

Zlín - Baník: Věrní ostravští fanoušci se představili s pyrem za branami stadionu

Vnímali jste vaše fanoušky na kopečku za brankou?

„Samozřejmě. Vnímáme je vždycky a jsme jim za podporu vděční. Už se těšíme, až se otevře stadion. Je to velká podpora. Vidíte, že jsou prostě nejlepší. Přijedou do Zlína, kde nesmějí být. Policie je okřikuje, ale oni tam pořád jsou a fandí. Škoda, že jsme jim k tomu nedali tři body.“

Zatrnulo vám, když na vás na konci uháněl střídající Youba Dramé?

„Od toho tam jsem, abych něco chytl a tým podržel. Teď se cítím docela v pohodě. Kdybych dostal gól, určitě bych si to vyčítal. Byla to ojedinělá střela.“

Zlín - Baník: Brejk domácích, Dramého vychytal Laštůvka