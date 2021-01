Záložník Janečka šel proti Slavii chytat: Už jsem si vyzkoušel všechno

Marek Janečka v nastaveném čase nahradil vyloučeného Petra Bolka, který při výběhu ostře sestřelil bývalého spoluhráče Ondřeje Lingra. Ten se z trávníku sbíral těžce, na hrudníku měl šrám od Bolkovy kopačky a pošramocený nos. Gólman se mu omlouval. „Trefil jsem nejdřív míč,“ krčil Bolek rameny při odchodu do kabin.

Karviná - Slavia: Bolek je vyloučen za nakopnutí Lingra! Musovu ránu odvrátil Kokovas

Do brány šel místo něho sedmatřicetiletý Marek Janečka. „Je pravda, že jsem tady hrál na každém postu, jen v bráně ještě ne. Až teď,“ komentoval kuriózní situaci. „Mohl bych vlastně skončit s kariérou, ale fotbal mě baví, tak nechci. Nikdy by mě nenapadlo, že budu chytat ligový zápas, i když jsem tam byl pár vteřin. Ale takový je fotbal, je to milník mé kariéry.“

Janečka, který byl ještě na podzim kapitánem Karviné, si v klubu vyzkoušel všechny posty. Hrával v záloze, v útoku, na křídlech i na stoperu. Bolka nahradil v bráně automaticky. „Věděl jsem, že si dres vezmu, nikdo jiný se nehlásil,“ líčí univerzál. „Chtěl jsem chytat, jen mi museli upravit dres na číslo 66. Myslel jsem si ale, že se bude kopat přímý kop. Už jsem přemýšlel jak si postavím zeď, aby musel jít kopat levák, protože tam už byl levák jenom Provod. Jenže se kopal roh.“

Zasahovat nemusel. Přiznává, že v mládí už si trochu zachytal. „V mládežnických kategoriích, hlavně v dorostu, když jsem hrál za Levoču čtvrtou ligu,“ popisuje. „Často se stávalo, že brankář nepřišel, tak jsem chytal já.“

Prohra se Slavií Janečku mrzí, nicméně uznal, že hráli proti nejlepšímu týmu soutěže. „Jsme smutní, že jsme doma zase prohráli, i když jsme hráli proti nejlepšímu mužstvu v české lize. Nechtěli jsme se vzdát bez boje, poločas byl nula nula, hráli jsme tak, jak jsme si představovali. Škoda toho prvního gólu z rohu.“

