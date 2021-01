Trpišovský překonal Cipra, přeskočí i Jarolíma? NEJ motivace je titul, říká

„Těší mě to. Hodně mě to překvapilo, protože jsme ve Slavii teprve tři roky. Je to přes 70 výher, což je neuvěřitelné číslo. Hrozně si toho vážím,“ citoval klubový web po výhře 3:1 v Karviné Trpišovského, který přišel do Edenu v polovině sezony 2017/18.

Zatímco nynější kouč Slavie ještě nevedl „červenobílé“ ani ve 100 ligových zápasech, Cipro jich má na kontě 115 a Jarolím dokonce 180. Z procentuálního hlediska je tak Trpišovský nejúspěšnější.

„Zajímala by mě celková statistika, co tady trenéři dokázali předtím, protože počet zápasů, které odkoučovali, je různý. Když jsem letmo zahlédl seznam nejúspěšnějších trenérů, jsou to všechno velikáni. Odchovanci Slavie, kteří tady strávili dlouhá léta. Naše bilance se týká celého realizačního týmu, všichni si toho moc vážíme,“ prohlásil Trpišovský.

Slavii v minulých dvou sezonách dovedl k ligovému titulu a nyní usiluje o to, aby jako první v samostatné historii dosáhl s vršovickým mužstvem na „hattrick“. Tím by se také mohl přiblížit k rekordmanovi v počtu výher Jarolímovi.

„Největší motivace je získat titul, ale to jde samozřejmě ruku v ruce s tímto cílem. Ten rozdíl není zas takový, takže by bylo skvělé, kdyby se nám podařilo tuto metu překonat,“ dodal Trpišovský, který ve Slavii prohrál jen devět z 99 ligových zápasů.

