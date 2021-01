Klusáček: Slovácko dominovalo! Proměnit penaltu, sahali jsme po bodu...

Takových zápasů v kariéře patrně mnoho nepamatuje. Kouč Luděk Klusáček musel sledovat, jak jeho Bohemians inkasovali v souboji se Slováckem hned třikrát během prvního poločasu. Dva góly navíc dostali ze zcela zbytečných a jasných penalt. „Neměli bychom jít do skluzu nebo faulovat, protože je velká šance, že soupeř šanci nevyužije. Je to pak škoda,“ soukal ze sebe po prohře 1:3 v útrobách domácího Ďolíčku.

Jak je možné, že vás Slovácko dokázalo v první půli absolutně přehrát?

„Od začátku zápasu nám hra Slovácka dělala starosti. Byli silní na míči, dalo nám hrozně práce od nich získávat balony. A když už se nám to podařilo, tak jsme je bohužel strašně brzy ztráceli. Tudíž ta aktivita byla pořád na straně Slovácka. Přesto jsme byli alespoň v prvních patnácti minutách nebezpeční směrem dopředu. Pak jsme špatně vyřešili gólovou situaci tři na dva. Ale Slovácko kontrolovalo hru už od začátku a posléze šlo zaslouženě do vedení. To pojistilo ještě dvěma brankami z penalt. Při nich bylo řešení z naší strany strašně hektické. Ať už od Patrika (Le Gianga), nebo od Ládi (Vladislava Levina). To jsou školácké fauly, které by se stávat neměly. A v poločase byl stav 0:3, což se strašně těžko otáčí...“

S čím jste šli do druhé půle?

„O poločase jsme si řekli, že i když se nám utkání ve druhém poločase nepodaří otočit, musíme se fanouškům trošku omluvit zlepšeným výkonem. Nakonec jsme se prakticky dostali až k tomu, že jsme sahali po bodu. Pokud by se nám tedy podařilo proměnit penaltu na 2:3 čtvrt hodiny před koncem. Pak zbývalo ještě pořád spoustu času s tím výsledkem něco udělat. Ale v té šanci Tomáš (Necid) střílel vedle. Nicméně je třeba říci, že Slovácko zvítězilo zcela zaslouženě a chtěl bych jim pogratulovat k výbornému výkonu. Potvrdili, že se jim daří a pohybují se nahoře v tabulce. My se musíme rychle oklepat a připravit se na středeční zápas s Opavou.“

Slovácko vám dávalo zabrat především po své levé straně, kde zářil Navrátil s Kalabiškou.

„Věděli jsme, že je levá strana soupeře ofenzivnější. Nicméně jsem nechtěl rozbít spolupráci Dostál – Vaníček. Ale tam to směrem do defenzivy nefungovalo. Pak jsme do toho vstoupili, šel tam hrát Pepa Jindřišek. Ale ani to nám nepomohlo k nějakému výraznému zlepšení. Souhlasím s tím, že levá strana soupeře nám dělala velké problémy. Nicméně pro mě byl hráčem zápasu Honza Kliment, který nám dělal problémy celý zápas a uhrál prakticky všechny míče. Ačkoliv jsem na něj svěřence připravoval, potvrdil, že je výborný hráč. Po zranění se znovu dostává do formy.“

Jak jste ze svého pohledu viděl obě penalty soupeře?

„Za mě byly odpískány správně. Vyplynuly z přemotivovanosti hráčů. V první situaci to měl Patrik samozřejmě těžké, když už se rozhodl vyběhnout z brány… Ale ten hráč už byl někde v rohu vápna. A ve druhé situaci, Vláďa Levin… Ač třeba v prvním momentu zaspí a u hráče je pozdě, pořád bychom neměli jít do skluzu nebo faulovat, protože je velká šance, že soupeř šanci nevyužije. Je to pak škoda.“

Bohemians - Slovácko: Le Giang srazil ve vápně Jurečku, penalta! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Útočník Tomáš Necid penaltu ve druhém poločase naopak neproměnil. Byl určeným exekutorem?

„Máme hráče, kteří jsou na penaltu určení. Ale vždycky jde o pocity hráčů, kdo si jak věří. Do toho už zvenku úplně nevstupuji. Tomáš si na penaltu věřil, ale bohužel to dopadlo takhle… Nicméně si myslím, že jsme se do hry mohli dostat ještě jednou, kdy se k hlavičce dostal Honza Vondra, ale ten to úplně netrefil. Pak z toho byl ještě následně faul, u jehož posouzení si nejsem jistý. Ale definitivní direkt to podle mne ještě nebyl.“

Věřil jste, že by proměněná penalta v 77. minutě za stavu 1:3 mohla zápas ještě zvrátit?

„Určitě, byla to obrovská příležitost a myslím, že by Slovácko hodně znervóznilo. A nás by ten gól naopak nakopl.“

Bohemians - Slovácko: Necid při penaltě selhal a poslal míč mimo!

V průběhu utkání jste vystřídal oba hrotové útočníky – nejprve Matěje Pulkraba, později i Tomáše Necida. Jak jste byl s jejich výkony spokojen?

„Útočníci jsou vždy hodnocení podle toho jestli dají, nebo nedají gól. My tady máme tři a dochází mezi nimi k určité rotace. Tomáš samozřejmě neproměnil penaltu, takže určitě nemůže být spokojený. I když byla po faulu na něj. Výkon Matěje byl takový průměrný, je schopný zahrát líp. Na druhou stranu náš problém dnes určitě nebyl v útočnících.“

Pulkraba jste střídal už o poločase. Proč?

„U Matěje pořád trošku řešíme zdravotní stránku a za tři dny hrajeme znovu. A museli jsme se rozhodnout pro jednoho z útočníků, abychom mohli nasadit Davida Puškáče. Vzhledem ke krátké pauze do dalšího zápasu jsme stáhli Matěje.“

Jak vnímáte rekordně krátkou pauzu před startem jara?

„Hráč jsou rádi, že se hraje, já jako trenér jsem rád, že se hraje. Jako majitel bych asi byl proti, protože náklady jsou obrovské. Otázkou je, kolik by chodilo lidí, i kdyby nebyl koronavirus. Vytápění hřiště, složité podmínky na trénování… Je to dost finančně náročné. Ale já jako trenér jsem rád, že se hraje. Myslím, že mužstva se na brzký start můžou připravit a fyzicky ho zvládnout. Obrovským problémem v Česku jsou, a ještě dlouho budou, terény. Odpovídající podmínky pro přípravu mají třeba tři mužstva. Zbytek to řeší trénováním na umělé trávě a to je problém. Určitě kvůli tomu přijde hodně zranění.“

SESTŘIH: Bohemians - Slovácko 1:3. Kliment dal dvě penalty, hosté vyhráli popáté v řadě

Co budete muset zlepšit v dalších utkáních?

„Musíme zapracovat na tom, co nás sráželo hlavně v prvním poločase. Na jedné straně defenzivní straně, ale pro mne bylo důležitější, že jsme se vůbec nedostali do hry. Byla tam z naší strany pasivita, až ustrašenost. A hrozně brzy jsme ztráceli balony. Proto Slovácko na hřišti dominovalo.“

Nyní vás čeká domácí souboj s Opavou, Sparta na Letné a posléze další dva domácí duely. Jaký v nich máte cíl?

„Jaro bude ještě hrozně dlouhé. Ale potřebujeme v téhle sérii ještě uhrát nějaké body, abychom se odtrhli od spodku tabulky a dostali se do pásma, kde se můžeme trochu zklidnit.“