Sněhová vánice v Jablonci! Mydlenice, řekl Horváth. Rada zimu nevnímal

Takhle to vypadá, když sever nastaví svou pravou tvář. Ještě v neděli ráno bylo v Jablonci sucho, tři hodiny před výkopem se však spustila hutná vánice, která proměnila slušně připravený trávník v oraniště. I když se v nepříznivých podmínkách prosadila jako první Příbram, domácí šňůru nakonec nepřesekla. Radova parta dvěma góly Miloše Kratochvíla zvrátila průběh (2:1) na svou stranu a přidala už devátý zápas bez porážky v řadě.

V hokeji by fanoušci z hustého sněžení při venkovním Winter Classic jásali, na Střelnici to zase taková hitparáda nebyla. Míč si často dělal na rozdrásaném hracím poli nehledě na původní záměr, co chtěl. Viditelnost navíc zhoršovalo prudké sněžení, které postupem času spíš sílilo, než aby ustupovalo. Během obou poločasů musela dokonce na pažit vtrhnout uklízecí četa, která vymetla lajny označující malé a velké vápno, aby měl sudí alespoň částečný přehled o dění.

„Myslím, že ani není co hodnotit. S fotbalem to nemělo moc společného,“ neskrýval po zápase Petr Rada. Tomu se před začátkem na rozcvičce zranil bek Libor Holík, kterého nahradil v základní jedenáctce Patrik Haitl. „V případě takového terénu jako trenér trnete, aby se nikdo nezranil, ale nedá se tomu vyvarovat. Můžete ovlivnit, aby hráči nenastydli, ale zranění byly, jsou a budou,“ pokračoval jablonecký kouč. V prvním poločase se obě mužstva z výjevy jak z ladovské zimy viditelně sžívala, akce většinou končily nepřesnými centry a dlouhými nákopy.

Zkrátka nezbývalo, než hrát co nejjednodušeji. A přesně takový plán měl pro hostující kabinu také Pavel Horváth. „Péťa (Rada) na začátku křičel na svého gólmana, aby rozehrál. A kapitán Tomáš Hübschman pak slova upřesňoval, aby kopnul prostě dlouhý balon. To asi mluví za vše.“ Terén de facto smyl technické rozdíly na obou stranách. „Od třetí minuty to byla mydlenice,“ pokračoval 45letý trenér.

Právě hosté nakonec protrhli bezbrankový stav. Po promáchnutí balonu Jakubem Martincem se ve vápně dostal k dorážce Martin Nový, i když kopačky často hráčům podkluzovaly, míč napálil přesně pod břevno. „Nebyl ani čas si nějak dávat pozor, prostě jsem do toho plácnul,“ komentoval příbramský střelec. Podle něj byl zápas převážně jen o bojovnosti. „Nejhorší je asi zima na nohy, nikdy jsem za podobných podmínek v lize nenastoupil. Hraje se těžko.“

Jablonec rychle kontroval, také na druhé straně vánice zavinila slabší moment, když gólmanovi Ondřeji Kočímu vypadl zdánlivě chycený kluzký balon, který uklidil do sítě Miloš Kratochvíl. Stejný hráč pak dokonal obrat v 64. minutě, když strčil do Krobova centru ruku Denis Laňka, a kopala se penalta. Středopolař uklidil míč přesně k pravé tyči. „Roztával pode mnou smích,“ usmíval se Rada. „Zimu nijak nevnímám, nemám tolik vlasů, takže mě studí maximálně čelo. Ale hráči hrají v takovém marastu a já jsem s nimi. Kdyby mi někdo řekl, ať jsem na lavičce v triku, tak v něm sedět budu.“

Kratochvílova branka nakonec znamenala pro Severočechy tři body a prodloužení dlouhé série už na devět zápasů bez porážky. Hned osm z nich navíc Radova parta vyhrála. Naopak Příbram podruhé v minulém týdnu vedla, o náskok ale stejně jako proti Českým Budějovicím přišla. „Jsem zklamaný, že z dvou posledních dobře rozehraných zápasů nemáme ani bod. Nehledě na to, proti jak silnému soupeři jsme hráli… Mám pocit, že jsme se zase porazili sami,“ litoval Horváth.

Na opačné straně nemohou být spokojenější. „Nejvíc mě těší, že hráči podmínkám nepodlehli a nebyli otrávení. Šlo o vůli a tu jsme prokázali,“ věděl jablonecký kouč, který má na kontě už 605 ligových bodů. „V novinách se o metě (600 bodů) píše, už bych trochu chtěl, abych měl klid. Známí mi říkají, že se bojí, že na ně vykouknu i z konzervy,“ uzavřel Rada s úsměvem.

