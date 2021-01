Válec Slovácko, Svědík sází na kondici. Kadlec: Kromě titulu je možné vše

Fotbalisté Slovácka oslavují třetí branku do sítě Bohemians • ČTK/Vondrouš Roman

Chyťte je, jestli to dokážete! Slovácko před Vánoci naskočilo na nosnou vlnu a přepisuje historická klubová maxima. Od pěti výher v řadě po čtyři penalty v posledních čtyřech zápasech. Svědíkův soubor šlape jako kola, rozšířený dopravní prostředek v Uherském Hradišti. Zastaví se až na bedně? „Kromě titulu je možné vše,“ říká bývalý reprezentant Miroslav Kadlec, jehož jehož syn Michal velí defenzivě rozjetého mančaftu. Rozhovor čtěte v prémiové části článku.

Soupeři o nich říkají: Jsou nechutní. Běhají, presují, neuhnou, rozdávají rány, šlapou vám po patách. Takhle to bylo i dřív. Novinka je, že se borci Slovácka naučili střílet góly. Výsledek? Čtvrté místo v tabulce, pět bodů ztráty na druhý Jablonec a forma, se kterou může tým směle pomýšlet na další vzestup. Herní projev už není jen „nechutný“, on i baví.

Během pětizápasové vítězné série nasázeli Kliment a spol. čtrnáct branek! Tohle byla v minulosti norma tak na půl sezony. A další zbořený mýtus. Slovácko za Svědíka proslulo jako kat favoritů. Obrat o body Spartu, Slavii či Plzeň? Žádný problém. Jenže pak ztratíte s protivníky ze dna tabulky a jste tam, kde jste byli. V průměru. Pořád se točíte dokola.

Dnes kondičně i takticky perfektně připravené mužstvo zvládá s grácií i partie s Opavou, Příbramí, Karvinou. „Pomohla nám výhra nad Plzní,“ prohlásil kouč. Najednou to nejsou udřené triumfy o gól, nanicovatá představení.

Svědíkův „teamwork“ dokáže dát zřetelně najevo, že je fotbalově výš. Tohle je možná cennější fakt, než čas od času sejmout některého z tuzemských gigantů. Díky výsledkové vyváženosti se klub z pohraničí dostal na dostřel medailovým příčkám.

Svědíkovi to ale nahlas neříkejte. Usadil by vás, že je do konce strašně daleko, hromada těžkých zápasů. Po sobotním vítězství na Bohemians 3:1 však dokázal pochválit. „Fyzicky je na tom tým dobře,“ prohlásil mimo jiné.

Aby ne, kondička je pro náročného kouče základ. Nezvládáš tréninkové dávky? Máš smůlu. Běžci jako Lukáš Sadílek nebo Vlastimil Daníček mají pro Svědíka větší hodnotu než hračičkové, kteří si na hřišti ulevují.

To už není příklad sedmadvacetiletého Jana Klimenta, střeleckého symbolu slováckého rozmachu. „Má výbornou kondici, sílu. Vidíte, že vydržel tři zápasy. Hraje velice dobře,“ ocenil progres útočníka, který už se zdál být na odpis.

Po návratu do české ligy měl