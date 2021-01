Kuchta zraje, horké zboží Svědík, říká Koubek. Nadchl ho teenager ze Sparty

Začněme v Jablonci, který porazil na složitém terénu Příbram a na jaře si drží stoprocentní bilanci. Dokladuje to, že s udržením druhé příčky to na severu Čech myslí vážně?

„Nejprve bych chtěl ocenit, jak nám liga hezky sviští. Ve středu se hrály tři dohrávky, další nás čekají hned v tomto týdnu a víkendové šestnácté kolo se také sehrálo komplet. Včetně zápasu v Jablonci ve sněhové vánici. Přitom národ úpí sevřený v covidovém krunýři, zle se nám zadrhává vakcinace, na pivo se nedá jít, tak aspoň, že se hraje fotbal. Ale k zápasu. Příbram, ačkoliv tentokrát měla rozorané celé hřiště, nabídku svatého Petra nevyužila a dobře rozehrané utkání ztratila. Kombinačně silný, byť podmínkami znevýhodněný Jablonec, ukázal morál a bojující hosty přece jen udolal. Na suverénní Slavii nikdo nemá, ale souhlasím, že boj o druhé místo slibuje mnohé. A to i proto, že do hry vstupuje zcela nečekaně na jaře výborné Slovácko.“

Ukazuje se skvělá práce trenéra Martina Svědíka?

„Přesně tak. Společně s obhájcem titulu a Radovými hochy hraje nejlepší fotbal. Hra má hodně vysoké parametry a Martin Svědík, pokud tým vydrží, bude na trenérském trhu horkým zbožím. Po právu.“

Sparta se zase trápila. Mladou Boleslav složila až gólem v druhém poločase. Ovšem nebýt skvělého gólmana Nity, vítězství by nebrala.

„Sparta po vánoční pauze sbírá body, ale každý vidí, že herně to není ono. Vašek Kotal to má těžké, výpadků z důvodů zranění, trestů nebo covidu, je prostě moc. Tolik rotace v sestavě si určitě neplánoval. Naštěstí se