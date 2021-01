Průšvihář i bludný Holanďan. Jak si vedou talenti, kteří utekli ze Sparty?

Jak se vede hráčům, co utekli ze Sparty? • FOTO: koláž iSport.cz Už jsou to skoro tři sezony, co Spartu naráz opustilo sedm dorostenců bez profesionální smlouvy. Pokud si tím chtěli zkrátit svou cestu do profesionálního fotbalu, příliš to nevyšlo, první ligu hraje pouze jeden z nich. Připomeňme si jména a osudy hráčů, kteří na sebe v létě roku 2018 upoutali svým útěkem ze Strahova velkou pozornost.

Šimon Gabriel (19) obránce Teplice Důrazný stoper na podzim hostoval v Mladé Boleslavi, na jaro se přesunul do Teplic, kde zatím patří do základní sestavy. V první lize má už šest startů, tedy víc, než zbylých šest „útěkářů“ dohromady. A to je z nich nejmladší. Šimon Gabriel v dresu Teplic v přípravném zápase • Foto Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia

Daniel Fišl (20) obránce Dukla Po odchodu ze Sparty vystřídal už tři kluby – Olympii, České Budějovice a Duklu, kde se pomalu usazuje v základní sestavě. V tříobráncovém systému nastupuje jako levý stoper, což mu sedí asi nejvíc.

Pavel Hezoučký (20) útočník Vyšehrad V Plzni se za dva a půl roku do kádru áčka neprosadil. Zčásti za to mohly zdravotní problémy, zčásti i kázeňské prohřešky ofenzivního univerzála. Teď to tedy zkusí v posledním týmu II. ligy. „Vidím to jako krok dopředu,“ hlásí. Útěk ze Sparty, neúspěch v Plzni. Talent teď chce zachránit Vyšehrad

Richard Sedláček (21) záložník AZ Alkmaar Dobrý záměr, který nevyšel. Subtilní špílmachr věřil, že se přes juniorku Alkmaaru posune do prvního týmu, který loni vyřadil Plzeň z Ligy mistrů. Ale to se neděje, v této sezoně Richard Sedláček už nehraje ani za béčko.

Matěj Majka (20) záložník Táborsko Společně se slávistou Janem Žambůrkem podepsal v druholigovém anglickém Brentfordu, ale vůbec se nechytl. V Anglii aspoň zesílil, původně střízlík se vrátil domů se svalovou hmotou jako Hulk. Ve FNL na podzim jeden gól dal a dva připravil.

Jaroslav Peřina (21) záložník Jihlava Své jediné čtyři ligové minuty odehrál za Jablonec shodou okolností na Spartě, v květnu to budou už dva roky… Od loňského léta hostuje ve druholigové Jihlavě, nastoupil desetkrát. Na kraji může hrát v obraně, v záloze i v útoku.