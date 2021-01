ANKETA: Má Sparta upozadit Dočkala? Data a legendy jsou ve shodě

Měl by týmu co nabídnout i ve skromnější roli? „Teď bylo znát, že v této roli asi nebyl spokojený. Je to o komunikaci, aby Bořek udělal to, co je nejlepší pro tým. Stále je to lídr a musí přijmout fakt, že od začátku hrát nebude. Na druhou stranu je to hráč, který chce hrát pořád. Byl dlouho zraněný a ví, že každý zápas za Spartu je pro něho zážitek.“

Nastal čas, kdy by se měla role Bořka Dočkala ve Spartě zmenšit? „Myslím si, že by mohl hrát s Karabcem v základu a mohli by si společně vyhovět. Dočkalova role by se tak nemusela zmenšovat. Mladší z dvojice by mohl hrát spíš na lajně, protože v jeho věku ještě nemá takový přehled, jako má právě Dočkal.“

Měl by týmu co nabídnout i ve skromnější roli? „Takovou úlohu by mohl přijmout. Myslím si, že Dočkal není největším problémem Sparty. Chyba je na straně struktury herního modelu a postupného útoku, který neumí využít Dočkalův potenciál. Kvůli tomu se projevují jeho charakterové rysy, které týmu škodí. V odpovídajícím systému, kde budou dobře bránící hráči a on se stane ofenzivním srdcem týmu, by měl fungovat.“

Nastal čas, kdy by se měla role Bořka Dočkala ve Spartě zmenšit? „Dočkalova data v sezoně říkají, že má mimořádný přínos pro zakládání ofenzivních akcí. Dovolím si říct, že je nadstandardním hráčem. Je potřeba ho podržet a zabudovat do systému. Stále má velkou hodnotu. Měl by ale přijmout menší minutáž a pochopit, že jeho role bude tvoření výsledku. Dočkal by na něm měl mít podíl a kolem 60.–70. minuty přepouštět místo mladším.“

Miroslav Koubek, trenér a expert Sportu

Nastal čas, kdy by se měla role Bořka Dočkala ve Spartě zmenšit?

„Je to respektovaný hráč, má čísla, klíčové přihrávky. Směrem dopředu je to na českou ligu nadstandard. To je plus, které pro něj hovoří. Ale fotbal má i jiné stránky. Například rychlost, soubojovost. A v tom se už nezlepší. Tím přecházíme na týmový výkon. Zatímco Slavia má na place deset hráčů, kteří tvrdě šlapou, u Sparty je kvůli němu trhlina v koncepci. A pak je otázka, co chce trenér. Zda je Vašek Kotal s tímto deficitem v pohodě.“

Měl by týmu co nabídnout i ve skromnější roli?

„To je role, která je pro někoho více stravitelná, pro někoho méně a pro někoho vůbec. Při znalosti Bořkovy povahy je u něj téměř vyloučena. Ač si myslím, že v určitých zápasech by to bylo správné, on jako lídr s vysokým egem by to snášel těžce.“