Brankář Bolek se brání: Kolenem jsem Lingra netrefil! Řekl mi, že je v pořádku

„Jde o to, že jsem měl Ondru Lingra trefit surově kolenem po „schumacherovsku“,“ říká Bolek. „Tak to nebylo, je to absolutní nesmysl. Kolenem jsem se ho ani nedotkl. Odehrál jsem míč, který ho následně trefil do nosu. Moje koleno v tom nehrálo vůbec žádnou roli. Kdyby ano, tak by Ondra dopadl špatně.“

S Ondřejem Lingrem se bavil hned po zápase, zašel za ním po vyloučení. I slávistické střídačce říkal, že nejdřív trefil míč. Lingrovi pak i volal. „Ondra mě ujistil, že je v naprostém v pořádku a nemá nic ani s nosem, jehož údajná zlomenina se řešila hned po utkání. Video je průkazné, soustředil jsem se na odkop balónu a kolenem jsem ho nezasáhl.“

Červenou kartu, kterou dodatečně dostal na popud od rozhodčího u VARu, Petr Bolek bere. „Podle výkladu pravidel, která jsem v posledních dnech studoval, byla červená karta asi oprávněná,“ říká zkušený gólman. „Vyhodnotilo se to jako nebezpečná hra, v pořádku. Nevadí mi ani názory na sociálních sítích, každý má právo na názor. Ale aby se psalo, že jsem udeřil surově protihráče do hlavy? To vypadá až hrůzostrašně a mrzí mě, jak to bylo prezentováno.“