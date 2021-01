Tribuna, nebo gól století. Stronati z Baníku dělovkou z dálky šokoval

Takovou pumelici nikdo nečekal. Baníkovský stoper Patrizio Stronati už v 5. minutě dohrávky 9. kola FORTUNA:LIGY proti Liberci (1:0) napřáhnul k dělovce z ukrutné dálky a napálil tyčku. Odražený míč na hranici ofsajdového postavení dorazil za zkoprnělou obranou Tomáš Zajíc. Nakonec to byl jediný a vítězný gól Baníku. „Zio to někdy takhle zkouší. A buď je to na tribunu, nebo gól století,“ pousmál se Stronatiho spoluhráč Jaroslav Svozil.

Stronatiho dělovka z ohromné dálky zaskočila všechny. „Řvali jsme na něho: ‚Zio, Zio klid!‘ A viděli jste sami...,“ líčí Svozil. „Napřáhl jak Aleksandar Kolarov. Zajda byl na svém místě a dorazil to. To byl rozhodující moment utkání. Pak jsme to ubojovali. Náznaky šancí tam byly, ale naštěstí to skončilo 1:0 a vítězství má Baník.“

Liberecký záložník Jakub Pešek přiznal, že Stronatiho nekompromisní rána jeho tým překvapila. „Stoper vystřelil pomalu z půlkruhu a trefil to neskutečně do tyče,“ uznale přikývnul Pešek. „Potom jsme situaci nedohráli. Asi nikdo nečekal takovou střelu. Trefil tyč, odrazilo se to na vápno. Z mého pohledu byl ofsajd, ale musím se na to podívat.“

V postavení mimo hru byl baníkovský Daniel Holzer, dorážející Tomáš Zajíc ne. Sudí po konzultaci s VAR branku Baníku potvrdil. „Škoda, bylo to na začátku a museli jsme dohánět,“ pokrčil rameny Pešek. „Od začátku mi to přišlo strašně hektické. Byly tam tvrdé souboje a všichni jsme byli v emocích. Každý chtěl vyhrát, všichni jsme věděli, o co se hraje. Byl důležitý zápas, každý šel na plné kule. Nikdo nevypustil souboj a z toho emoce plynuly.“

Bez velkého přemýšlení vlétnul v 63. minutě do dělovky libereckého Michala Sadílka i stoper Jaroslav Svozil. Tělem zablokoval ránu, která by šla do brány. „To nevím, ale naše chobotnice v bráně by to chytila - tím myslím Honzu Laštůvku,“ usmál se Svozil. „Já proti Sadílkovi vystoupil a vyprášil mě solidně. Obránci to tak někdy schytáme, s tím se musí počítat.“

Bez dechu ležel na zemi, první pomoc se mu snažil poskytnout Laštůvka. „Měl jsem vyražený dech. Čekal, nebo doufal jsem, že mi někdo pomůže. Naštěstí mě kluci nahodili zpátky a všechno je v pohodě,“ oddechl si Svozil, který odehrál velmi dobrý zápas, patřil ke klíčovým borcům Baníku.