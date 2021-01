Poločas snů i skvělá pravá strana, ale bez nuly. Co ukázala Slavia ve Zlíně?

Slavia se se Zlínem nemazlila, v dohrávce 12. kola FORTUNA:LIGY vedla v poločase o pět gólů a přesvědčivě zapsala čtrnáctou ligovou výhru v sezoně (6:2) a Jablonci se Spartou odskočila v tabulce na rozdíl devíti bodů. Útočník Jan Kuchta se zaskvěl hattrickem, výtečně fungovala pravá strana, kde si rozuměli Alexander Bah a Abdallah Sima. Co „sešívaní“ v Baťově městě předvedli?

Útočník číslo jedna? Ve Slavii si na tuhle otázku už v průběhu podzimu jasně odpověděli. Jan Kuchta zapadá do konceptu trenéra Jindřicha Trpišovského rvavostí, obětavostí, pracovitostí, tím, že se rozdá pro tým. A pozor, je i produktivní. Po krátké zimní pauze střelecky exploduje, dva góly dal Olomouci, jeden Karviné a proti Zlínu zapsal první ligový hattrick v kariéře. Při ráně Petera Olayinky, kterou tečoval a zvyšoval na 3:0, měl i štěstí. Ovšem v zakončení je precizní, důrazný, dobře si vybírá místo. Má parádní formu.

Síla na pravé straně

Alexander Bah + Abdallah Sima. Pravá strana slávistické sestavy má být velkou zbraní a zápas ve Zlíně to plně potvrdil. Bek z Dánska a křídlo ze Senegalu soupeře rozcupovali svou rychlostí, obratností, celkovou kvalitou, spolupráce dvou legionářů fungovala výborně. Bah předvedl zatím nejvýraznější výkon po zimním příchodu do Edenu, živě se pohyboval, podílel se na první brance, u druhé asistoval. Natankoval dávku sebevědomí. Sima hrál taky dobře, taky zaznamenal přímou asistenci na gól, sám se i nádherně levačkou trefil. Zatím potvrzuje, že jeho entrée na podzim nebylo jen plácnutí do vody. S Bahem si mohou dobře rozumět a vyhovět.