Dřív kapitán, dnes trenér. Palinek o úspěšných érách Slovácka i Jarolímovi

Pět vítězství v řadě, čtvrté místo v tabulce a hned vám to naskočí: může rozjeté Slovácko překonat klubové maximum ze sezony 2003/04? Bývalý spolehlivý obránce Jan Palinek tomu věří. „Fotbal se hodně změnil, ale jsou tam podobné atributy. Dobrá parta, přísný a náročný trenér,“ srovnává obě mužstva. Zatím však nechce nic zakřiknout. „Teď jsme v nějaké euforii, ale nevyjde to s Budějovicemi a spadneme zpátky na zem,“ podotýká.

Co se vám vybaví při vzpomínce na historickou sezonu pod Karlem Jarolímem?

„Byl to skvělý rok. To už mi bylo pětatřicet let, a co se týká herní formy, cítil jsem se nejlíp v kariéře. Po odchodu Karla to se mnou šlo z kopce. Už to bylo takové dojíždění. V roce 2006 jsem skončil.“

Ten ročník jste nezačali dobře. Po čtyřech kolech byl odvolán kouč Radek Rabušic, v pátém utkání dočasně vedl tým František Ondrůšek a potom přišel Jarolím.

„Velmi dobře si vzpomínám, jak někdy na začátku září přišel Karel Jarolím s Bédou Vrabcem. Hned nás vzali na soustředění do Zlatých Moravců. Tam jsme hodně běhali, trénovali. To bylo dost tvrdý. (úsměv) Karel byl náročný, přísný. Já jsem to ale překvapivě snášel dobře. Musím mu poděkovat, že mi prodloužil kariéru. Myslím, že i jeho tohle angažmá posunulo.“

Byl opravdu tak drsný, jak se traduje?

„Byl. (usmívá se) I po stránce stravování, jídla a pití. Museli jsme být hodně pozorní. Dvakrát až třikrát týdně jsme se vážili. Kdo přibral dvě deka, okamžitě to měl na talíři. Ale neslo to ovoce. Takový přístup jsme do té doby nezažili. Karel dokázal zařvat na kohokoliv. Bylo mu jedno, jestli jde o mě jako nejstaršího hráče, anebo o mlaďocha. Kdo nedělal to, co má, toho sepsul. Ale brali jsme ho jako velmi dobrého trenéra, který nás někam posouval. V kabině dokázal i odlehčit atmosféru. Často jsme se i smáli.“

Jeho věrným druhem byl asistent Petr Vrabec. Fungovalo jim to?

„Velmi dobře se doplňovali. Pravák, levák. Slávista, sparťan. Vždycky říkali: Dejte nám balony, budeme vám centrovat a vy zakončujte. Posílali to tam, jeden centr jako druhý. Zprava Béda, zleva Karel. Dávali nám to přímo na hlavu a my jsme to samozřejmě netrefovali. Nadávali nám, že jsme dřeváci.“

Jan Palinek je bývalý kapitán 1. FC Synot a 1. FC Slovácko, který dnes působí v klubu z Uherského Hradiště jako asistent trenéra







Výsledky každopádně přišly záhy.

„Určitě, zvedl to. Měli jsme kvalitní kádr, výborné fotbalisty. Nerad bych na někoho zapomněl, tak nebudu jmenovat. Byli tu zkušenější kluci, ale ne až tolik, jako ti z dnešního mužstva. Hráli i dvacetiletí mladíci Milan Petržela, Michal Kadlec. Možná jsme z toho mohli vymáčknout ještě víc. Hlavně ve venkovních zápasech. Doma jsme byli silní, to si pamatuju. A měli jsme dobrou partu. Bez ní úspěch nikdy nepřijde.“

Co říkáte na to, že Kadlec s Petrželou jsou v kádru Slovácka i dnes?

„Je to neuvěřitelné. Bude to sedmnáct let a ti kluci pořád hrají. Tehdy jsem byl v pětatřiceti nejstarším hráčem v lize. Teď se to celé posouvá. V Bohemce je čtyřicetiletý Pepa Jindřišek, v Opavě byl taky takový frajer.“ (Pavel Zavadil)

Tehdy se už čerstvě hrálo na novém stadionu v Uherském Hradišti, kam jste se stěhovali ze sousedního Starého Města. Jaké to bylo?

„Dvanáctého října 2003, na výročí mé svatby, se tu hrálo s Mönchengladbachem poprvé. Takže to byla první sezona v Hradišti. Myslím, že všichni byli rádi, že jdeme do pěkného stánku. I když je kapacita přes osm tisíc, často bylo vyprodáno. Lidé byli natěšení. Hrálo se dobře, doma jsme vyhrávali. To diváky bavilo. Širůch měl své kouzlo, ale nové je nové. To máte jako s bytem, autem.“

Zámožný podnikatel Ivo Valenta chtěl dostat klub až na vrchol. Úplatkářská aféra ovšem předznamenala pád až do druhé ligy. Kam měl Synot nakročeno?

„To je spíš otázka na Iva. Samozřejmě jsme cítili, že se mužstvo pořád zkvalitňuje. Přicházeli dobří hráči. Bylo našlápnuto k pohárům. O tom, co se dělo bokem, jsme neměli potuchy. Starali jsme se o fotbal. Po tom, co se stalo, jsme začínali sezonu s minus dvanácti body. To byla pecka.“