Dostálek o posilách i snaze zachránit Brno: Hráči musí odhodit ego

Jako hráč byl dříč. A totéž čeká v roli kouče od svých svěřenců. Teď o to důrazněji, neboť se „jeho“ Zbrojovka potápí. S nováčkem to nevypadá dobře a Richard Dostálek (46) si to hodně bere k srdci. „Chci, aby hráči odcházeli ze hřiště úplně vyždímaní a sáhli si na dno. V dnešní době je hrozně těžké to z nich dostat,“ povzdechne si v rozhovoru pro iSport Premium.

Dva roky Brno trpělo ve druhé lize. Nyní mu akutně hrozí, že se po roce mezi elitou vrátí do FNL znovu. Mužstvo zatím pořádně nenakopla ani výměna trenéra, kterou si Richard Dostálek nepřál. „Chtěl jsem pod Milošem Machálkem dál sbírat zkušenosti. Pro mě to byla velká škola,“ vyznává se bývalý asistent, který chystá tým na nedělní klíčový duel v Opavě.

Jako defenzivní záložník jste byl pracovitý, poctivý, zodpovědný. Vyžadujete totéž jako kouč?

„Mám rád, když se pracuje s detailem. V každém přihrávkovém drilu, v přípravných hrách se snažíme, abychom hráče pořád posouvali. Chtěl bych hrát náročný, běhavý, disciplinovaný fotbal. Samozřejmě je to běh na delší trať. A my moc času nemáme. Dělám maximum pro to, abychom z toho měli dobrý pocit. Jestli to bude stačit, nebo ne, to je otázka druhá.“

Když jste dostal na konci podzimu nabídku převzít tým po Miloslavu Machálkovi, jemuž jste dělal asistenta, kývl jste hned?

„Vůbec ne. Samozřejmě jsem měl velké dilema. Byl jsem součástí realizačního týmu Miloše Machálka, všechno jsem s ním konzultoval. Byl jsem spoluodpovědný za výkony mužstva. Ani jsem si nepřál, aby skončil. Chtěl jsem pod jeho vedením dál sbírat zkušenosti. Pro mě to byla velká škola. Pak přišla tahle nabídka. Bylo mi jasně řečeno, že nejsem záskok. Kdyby to mělo být jinak, asi bych na to nekývnul. Tu situaci už jsem jednou zažil.“

Jak snášíte současnou situaci psychicky?

„Je to pro mě samozřejmě nová role. Nepatřím ke zkušeným trenérům. Jak jsem se staral o fotbal jako hráč, zajímám se i jako kouč. Některé věci si beru možná zbytečně moc.“

Přijde vám, že bude opravdu obtížné Brno zachránit?