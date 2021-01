Svědík: Ofenzivní hráči neměli formu. Kdy se vrátí zranění z marodky?

Nebylo to ono, o tom Martinovi Svědíkovi nemusíte vykládat. Od lajny to viděl moc dobře. Hráčům vyčte chyby, slabší pohyb. Na druhou stranu nedělá z remízy velkou vědu. „Jsou zápasy, které vám úplně nesednou. Navíc Budějovice přece vůbec nemají špatný tým, taky to chtějí někam dotáhnout. Je potřeba respektovat sílu soupeře,“ pochválil Jihočechy.

Proč to Slovácku drhlo?

„Soupeř byl zpočátku lepší v kombinaci, nám vázla intenzita pohybu. Když už jsme začali získávat balony, vyhazovali jsme je. Byli jsme hodně nepřesní a mohli jsme být i přímočařejší. Až někdy v pětadvacáté třicáté minutě jsme zlepšili pohyb a napadání. Vyrovnali jsme hru, měli pár centrů do šestnáctky a střel. Je ale třeba říct, že Budějovice šly z naší standardní situace samy na bránu. Podržel nás Víťa Nemrava.“

Nedostali jste se moc do tempa, co?

„Byl to boj. Budějovice byly velmi kvalitní soupeř s nepříjemnou přechodovou fází a výborným rychlým protiútokem. V tom hrozily celý zápas. Ve druhém poločase měl ještě šanci Alvir. Nám chyběla větší fotbalovost, na naší hře to bylo znát. Neměli jsme nápad, myšlenku, pohyb.“

To platí hlavně o středové řadě, že?

„Sadílka s Havlíkem jsem v předchozích utkáních chválil, teď jejich výkon nebyl optimální. Neměli formu. To samé kraje zálohy. Taky Honza Kliment na hrotu nepodal výkon, jaký bychom si přáli. Když to spočítáme, je to pět hráčů. Což je pro naši ofenzivu hodně. Ale bylo těžké se do soupeře dostávat, hrál i v obranné fázi výborně. Bod je pro oba zasloužený.“

Dvakrát vás podržel brankář Vít Nemrava. Posouvá se výkonnostně?

„Od té doby, co vlezl do brány podruhé, jdou jeho výkony nahoru. Byť si v utkání neodpustí nějakou chybu, třeba při výkopu. On ví, že na tom musí pracovat. Na druhou stranu jsou teď zápasy, kdy nás podrží a mužstvo to potřebuje cítit. Určitě na něm vidím posun k lepšímu.“

Kdy se vrátí do hry uzdravení Rigino Cicilia s Vlastimilem Daníčkem?

„Regi brzy určitě ne. Vlasta snad v řádu jednoho, dvou týdnů. Ze hry venku je i Tomič.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Nemrava – Reinberk, Mich. Kadlec (C), S. Hofmann, Kalabiška – Navrátil (90. Divíšek), Havlík, L. Sadílek, Jurečka (74. Kubala) – Kohút (57. M. Petržela) – Kliment. Hosté: Vorel – Čolić, Králik, Talovierov, P. Novák – Čavoš (C), Javorek – Ekpai (64. Mészáros), Alvir (90. L. Havel), Mršić – Brandner (86. Ledecký). Náhradníci Domácí: Melekescev, Mareček, Petržela, Šimko, Divíšek, Kubala, Bajza Hosté: Drobný, Havel, Valenta, Ledecký, Mészáros, Havelka, Skovajsa Karty Domácí: M. Petržela Hosté: Talovierov Rozhodčí Zelinka – Caletka, Mikeska Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště

