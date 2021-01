Kozel: Kdo nás sleduje, musí vidět, že jsme se posunuli. Co s kádrem?

Jak zápas hodnotíte?

„Jsem zklamaný, protože jsme chtěli i dneska uspět. V prvním poločase to bylo naprosto vyrovnané utkání. I vzhledem k terénu si myslím, že to mělo slušnou úroveň. Obě mužstva se snažila hrát, kombinovat, nebylo tam tolik nakopávaných míčů jako v předešlých zápasech. Snažili jsme se být aktivní v defenzivní fázi, napadat soupeřovu rozehrávku. Docela se to dařilo. Rozhodl však úvod druhé půle, kdy nás Plzeň zatlačila. Našim ofenzivním hráčům začaly trošku docházet síly, přesto jsme tam měli situaci, kdy Azevedo mohl jít sám branku, ale řešil to střelou za vápnem. To mu trošku vyčítám, musí tam být větší odvaha jít do koncovky, abychom byli hladoví po gólu. Pak z krátkodobého tlaku rezultoval gól Plzně. Mrzí mě, že jsme nevystřídali. Už to bylo připravené před rohovým kopem, ale chtěli jsme počkat. Přišel však rychlý aut a gól. Střídající hráči nám sice pomohli, ale Plzeň si to pohlídala a v závěru přidala druhou definitivní branku.“

Čím si vysvětlujete lacinou branku, která vznikla podceněním situace na straně a zakončením zcela volného Ondráška?

„Musím se na to podívat, bylo to asi vyústění tlaku Plzně. Měli jsme si počínat zkušeněji, mohli jsme hru přerušit, ať vystřídáme. Dalo se určitě reagovat lépe.“

Stopeři dnes nebyli pevní jak minule, že?

„Nesouhlasil bych. Plzeň neměla nějaké vyložené šance, nemůžu říct, že bychom hráli do ofenzivy nějak špatně. Ale dvě branky jsme dostali, takže...“

Kombinační plzeňský způsob hry vám měl vyhovovat, ale úplně to tak nevypadalo. Proč?

„Neřekl bych. Nebyl to špatný fotbal, akorát my ani Plzeň jsme se moc nedostávali do finále. Snaha hrát o fotbal byla určitě patrnější.“

Jak se vám líbil Ndefe na levé straně obrany?

„Své si odehrál.“

Před lednovými zápasy jste řekl, že doufáte, že už pro vás prověrky s ambiciózními kluby dopadnou lépe než loni na konci jara. Tak jste s konfrontací-zrcadlem spokojen a co vám to ukázalo?

„Nejsem spokojen s bodovým ziskem a s ofenzivní fází, která nás limituje. Ale myslím, že kdo se na to dívá a porovnává s loňským jarem, musí vidět rozdíl ve způsobu hry. A v tom, jak je mužstvo aktivní a jak se snaží soupeři konkurovat v náročnosti. V tom jsme se určitě posunuli.“

Byť je klíčový zejména způsob hry, není na čase zkusit třeba i jiné rozestavení, které jste zkoušeli během krátké minipřípravy?

„Některé úseky zápasů jsme hráli v jiném rozestavení. I dneska. Ale asi to nebylo tolik vidět. Žádné rozestavení nevyhraje zápas, ale je to vždy o hře jako o celku.“

Podle minutáže to vypadá, že Mena si vaši důvěru zatím moc nezískal. Proč?„Není to o tom, že by si nezískal naši důvěru. Má ji. Ale je to technický hráč, Španěl. To, co tady zažívá na tvrdých plochách, je pro něj úplně nové. Z toho důvodu zatím nedostal třeba větší prostor. Dostal ho ve Zlíně, kde viděl, že je to úplně jiný způsob fotbalu, než do kterého se hodí. My s ním samozřejmě počítáme, jeho čas ještě určitě přijde.“

V čem byla chyba u Chvěji, že po dobré letní přípravě a gólu proti Budějovicím nedostal více šancí?

„Každé mužstvo musí mít širší kádr. Někdo se prosadí víc, někdo míň. Ondra je pořád mladý hráč, měl dobrou letní přípravu, ale pak šla jeho výkonnost trošku dolů. Proto jsme se rozhodli pro hostování, aby měl větší herní vytížení. Neodepisujeme ho.“

Neuvažujete o hostování pro Tijaniho, jenž na rozdíl od ostatních hroťáků do vaší rotace moc nepatří?

„Dá se říct, že uvažujeme.“

Dostane někdy větší příležitost v lize i Sanneh, nebo přišel jen z toho důvodu, aby vytvořil tlak na Karvinou a pustila vám Ndefeho?

(úsměv) „V žádném případě to nebylo kvůli Karviné. Vzali jsme si ho na test, obstál, proto jsme ho vzali. Nevěděli jsme, jak to bude s Honzou Juroškou. Ví, jaká je jeho pozice. I na něj určitě dojde.“

SESTŘIH: Baník - Plzeň 0:2. Viktoria vyhrála venku po čtyřech měsících, rozhodl Ondrášek Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Spokojený Guľa: Důležitá a zasloužená výhra. Vydrželi jsem v tempu

Ondrášek se krásně trefil proti Baníku: Patička to ale nebyla

Baník - Plzeň: Stronati si srazil Faltovu ránu do brány, 0:2!

Baník - Plzeň: Ondrášek pohotově posílá Viktorii do vedení! 1:0 pro hosty