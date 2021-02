„Kobra“ utnul čekání na gól. Devět zápasů bylo hodně, uznal Ondrášek

Kobře v zimním období došel střelecký apetit, Ondrášek se v koncovce trápil. Procitl v pravý čas, proti Baníku jsou tři body pro Viktorii extrémně důležité. V 65. minutě pohotově zakončil povedenou akci po přihrávce Pavla Šulce a trefil vítěznou branku pro svůj tým.

Vypadalo to, že jste skóroval patičkou?

„Patička to nebyla. Zkoušel jsem ji při rozcvičce, to mi tam ale nepadlo. Tohle bylo placírkou líznuté na první tyči, šlo to do brány, což je důležité.“

Byl to pro vás určitě hodně důležitý gól.

„Všichni víme, že útočníci musí dávat góly, my jich teď moc nedávali. Jako tým jsme pro to ale dělali všechno, šance jsme měli i v předchozích zápasech. Jsem moc rád, že jsem ho dal já, spadlo nám to tam. Ale my tomu jdeme naproti každý den na tréninku, jako tým se vyvíjíme. Jaro jsme začali dobře, jen nepřestat a makat takhle dál, pak budou i body.“

Věřil jste si, že budete konečně produktivní?

„Já věřím každý zápas. V Příbrami to nevyšlo, ale důležité bylo, že jsme za tím šli dál a padlo nám to tam minulý týden (doma proti Pardubicím). Teď jsme, až na pár náznaků šancí, co jsme jim dovolili, hráli svoje a dařilo se. By to solidní výkon a super získané tři body.“

Znervózňovalo vás, že jste čekal na gól devět zápasů?

„Nepočítám to, ale vím, že to bylo dlouho. Jsem opravdu rád, když udělám maximum pro tým a vyhrajeme, je to pro mě stejně svaté, jako když gól dám sám. Nejvíc si cením tří bodů, které potřebujeme ve všech zápasech.“

Vyhráli jste druhý zápas za sebou, máte pocit, že jste se konečně chytili?

„Všichni makají a na trénincích se denně posouvají, je to pak znát v zápasech. V Příbrami jsme byli blízko, s Pardubicemi jsme to zlomili a šli jsme za tím, věřili jsme si a dali góly. proti Baníku jsme zase hráli svou hru. Když tým bude šlapat jako jedna mašina a bojovat jeden za druhého, góly přijdou. Ale zadarmo nám to nikdo nedá.“

