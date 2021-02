Co ukázal šlágr: Slavia hraje jinou ligu i Bořilův útok. Spal sudí u videa?

Třetí titul v řadě je za dveřmi

Na úvod řekl, že to nedělá často, a jestli to vůbec někdy udělal za dobu, co je ve Slavii. Jindřich Trpišovský byl s výkonem svého týmu absolutně spokojený a není se mu co divit. Skvělý kombinační výkon, nádherné akce, dominantní výhra nad druhým Jabloncem 3:0. Zbývá konstatovat, že „sešívaní“ hrají jinou ligu než zbytek soupeřů. Třetí titul v řadě je za dveřmi.