Vítej, kámo! Tvrdík slavil příchod Deliho, Musa má garanci v bundeslize

Je to definitivní. Po roce a půl v belgických Bruggách se do Slavie vrací stoper Simon Deli, na svém Twitteru ho přivítal šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Červenobílé naopak dočasně opouští chorvatský útočník Petar Musa. Dvaadvacetiletý forvard míří do Unionu Berlín, kde bude hostovat do konce sezony bez následné opce. „Pro mě je to super výzva, chci zkusit hrát bundesligu. Před EURO je důležité, abych měl herní praxi,“ uvedl před odchodem pro slávistický web Musa.

Výkony mladého chorvatského útočníka Petara Musy nezůstaly bez povšimnutí. Upozornil na sebe už během hostování v Liberci, kde stihl za 31 zápasů nastřílet 8 branek a přidat dvě asistence. Po návratu do Slavie skóroval jedenáctkrát v 35 duelech. K tomu čtyři trefy za osm duelů v reprezentaci Chorvatska do 21 let.

Výsledkem je šance v německé lize. „Petar si chce zkusit bundesligu. Po poradě s ním jsme se rozhodli ho uvolnit,“ okomentoval Musův odchod do Unionu Berlín kouč Slavie Jindřich Trpišovský. Podle něj je to pro 22letého útočníka šance, jak nasbírat velké zkušenosti. „Union nám dal garanci, že Petar odehraje nějaký počet zápasů,“ ozřejmil Trpišovský jeden z faktorů, který sehrál roli při rozhodování, zda Chorvata uvolnit.

Dalším bylo, že Union vyhověl Slavii v požadavku, že půjde o hostování bez následné opce. „Byla to naše podmínka. Petar má velké schopnosti. Umí se dostávat do šancí a má velkou budoucnost. Původně se mělo jednat o hostování s opcí, to jsme ale automaticky zamítli,“ doplnil kouč sešívaných, který Musovi při odchodu popřál, ať se mu v Berlíně střelecky daří.

„Budu se snažit hrát co nejlépe, jako ve Slavii. Chci pomoct klubu, aby měl co nejlepší umístění v tabulce. Rok ve Slavii pro mě byl nejlepší rok v kariéře, kluci jsou fakt skvělí, i když jsem nehrál, tak jsem se cítil fantasticky, protože je tu výborná parta, kterou jsem v kariéře ještě nezažil. Jsou tady kvalitní hráči, i ti co nehrají v základní sestavě, mají velký potenciál. Honza Kuchta teď hraje skvěle, dává góly, má formu a přeji mu to, ať mu to vydrží co nejdéle, jsme kamarádi,“ rozloučil se Musa se Slavií.

Jeho odchod ale není jedinou změnou v kádru „sešívaných“. Do klubu z Edenu se po roce a půl vrací stoper z Pobřeží slonoviny Simon Deli. Potvrdil to na svém Twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Slávistický titán Simon Deli se vrací domů do Edenu. Vítej znovu v nejkrásnějším dresu, kámo!“ napsal Tvrdík na svém Twitteru. Další podrobnosti nepřidal, mělo by však jít rovněž o hostování.