Zajímavý návrat do Česka! Exslávista Zmrhal posílil Boleslav

Zajímavý návrat do FORTUNA:LIGY je hotový, Mladá Boleslav přivedla na hostování bývalého slávistického záložníka Jaromíra Zmrhala z druholigové italské Brescie. Sedmadvacetiletý hráč se bude chtít nakopnout, neboť naposledy hrál v polovině prosince. A ve středočeském celku, který tvrdě bojuje o setrvání v nejvyšší soutěži a momentálně se nachází na sestupové příčce, by měl prostor na hřišti získat.

Zbrojení Mladé Boleslavi v záchranářské misi nekončí, do města automobilů míří patnáctinásobný reprezentant Jaromír Zmrhal. Jde o hostování bez opce do konce sezony.

Ze Slavie odešel do italské Brescie před rokem a půl, tehdy do Serie A, ovšem s týmem zažil sestup o patro níž. V probíhající sezoně nastoupil ve dvaceti druholigových zápasech sedmkrát, připsal si jednu asistenci. Naposledy hrál v polovině prosince, v posledních osmi utkáních zůstal jen na lavičce.

V Boleslavi se Zmrhal pokusí kariéru znovu nakopnout, pomoct v záchraně v lize a získat herní vytížení. Bude už devátou novou tváří, kterou Středočeši v zimním přestupovém období přivedli.

„Konečné rozhodnutí padlo v poslední lednové neděli a v pondělí už jsem trénoval v Boleslavi. Především chci pravidelně hrát. Udělám maximum pro zlepšení jejího postavení v ligové tabulce. Viděl jsem její poslední dva ligové zápasy a bylo zřejmé, že se herně zvedá,“ prohlásil Zmrhal pro klubový web.

Touží i po návratu do reprezentace, kterou letos čeká start kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 a evropský šampionát. Za národní tým naposledy nastoupil v říjnu 2019. „Chci se o tu šanci poprat,“ uvedl.

Trenér Středočechů Karel Jarolím věří, že Zmrhal má na to, aby se do reprezentace prosadil. „Bude samozřejmě záležet na něm i na nás, abychom předváděli slušný fotbal. Jsem přesvědčený, že je to vhodný typ do našeho mužstva a že budeme schopní si pomoct navzájem. My jemu a on nám, a že naše spolupráce bude užitečná,“ prohlásil mladoboleslavský kouč.