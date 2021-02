Čtvrtá česká štace pro Lalkoviče, pokusí se zachránit Příbram

Milan Lalkovič by měl posílit Příbram • Profimedia.cz

Předposlední místo v tabulce, pouhých deset bodů a jen dvanáct nastřílených gólů. Taková je bilance Příbrami, která ještě „last minute“ loví posily do tuhých jarních záchranářských bojů. Podle informací iSport.cz míří za trenérem Pavlem Horváthem slovenský křídelník Milan Lalkovič. Poslední rok a půl strávil v ostravském Baníku, teď se stěhuje na další štaci. V novém působišti už dopoledne poprvé trénoval.

Mladá Boleslav, Olomouc, Ostrava a nyní Příbram. Slovenského záložníka Milana Lalkoviče, který fotbalově vyrůstal ve slavné Chelsea, čeká čtvrté české angažmá. Sedmnáctým Středočechům by měl ofenzivní univerzál pomoct zejména s chabou produktivitou. Alespoň tak zní plán obou stran.

Osmadvacetiletý Lalkovič měl smlouvu s Baníkem platnou do konce minulého roku. Od té doby je volným hráčem, protože ostravský klub neměl zájem o prodloužení.

Rodák z Košic ve slezském celku odehrál jen dvanáct utkání s bilancí 0+0. Místo v základu si nevybojoval ani pod koučem Lubošem Kozlem, ani pod jeho předchůdcem Bohumilem Páníkem.

Čekalo se, že nový kontrakt podepíše Lalkovič v Polsku, kde jednal s kluby z první i druhé ligy. Nicméně nyní je blízko angažmá u Litavky, kde temperamentní fotbalista již v úterý dopoledne poprvé trénoval.

Pokud se všichni zainteresovaní domluví na podmínkách (jednat by se mělo o dohodu do konce sezony), je možné, že Lalkovič zasáhne hned do nedělního utkání proti Slavii.

V české FORTUNA:LIZE dohromady nastřílel dva góly a na další dva v 35 duelech přihrál.