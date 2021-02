Pitter o stadionu, špíně ve fotbale, volbách i lidech, co nepřejí Pardubicím

Radost pardubických fotbalistů po brance do sítě Zbrojovky Brno • Pavel Mazáč / Sport

Hra o předsedu svazu se rozjíždí. Byť ještě nikdo naplno neřekl, že jde do volebního boje, v zákulisí se o jménech vedou široké debaty. „Vhodným kandidátem by byl Petr Fousek,“ říká Vladimír Pitter (48), předseda představenstva FK Pardubice. Ve východočeském rajonu mezitím zuří otevřená válka před okresními a krajskými volbami. Hraje se nefér způsoby. Úspěšný nováček FORTUNA:LIGY stojí za kandidátem Reném Živným.

Pardubice úspěšně zvládají historicky první ligovou sezonu. Přeje vám okolí úspěch?

„Myslím, že ano. Ale dokážu si představit, že spousta lidí nám nepřeje.“

Proč? Kvůli vaší osobě?

„V Pardubicích jsou historicky zakořeněné jiné sporty, které byly dominantnější. Moc dobře si pamatuji, jakou pozici měl pardubický fotbal před třinácti lety, kdy jsme celý projekt startovali. Nyní jsme v lize. Donutili jsme ostatní, aby fotbal začali brát vážně, a věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo. Ať se to někomu líbí, či ne, musí si na nás zvyknout. My tady budeme, a rozhodně ne krátce.“

Minulý rok jste se ucházel o koupi hokejového Dynama, prohrál jste s podnikatelem Petrem Dědkem. Cítíte řevnivost z tohoto prostředí?

„Ano, cítil jsem ji a stále cítím. Dovedu si představit, že právě v hokeji existují určití lidé, kteří nám úspěch nepřejí.“

Pan Dědek?

„Ne, to si nemyslím. On určitě ne. Personifikovat ale nechci.“

V lize jste prvním rokem. Pociťujete to?

„Podívejte, nemáme stadion, nijak dramaticky jsme se neposílili, mnohými jsme byli považováni za jasného kandidáta sestupu. My jsme ale od prvního kola hráli dobře, což pro nás bylo potvrzením, že to kluci budou zvládat. Jiné vlivy jsem necítil. Ze své pozice jsem vždy jednal pouze s předsedy FAČR. Ať s panem Peltou, nebo s panem Malíkem. Historicky se bavíme o záměru výstavby stadionu. Proto jsme spolu komunikovali. Nic víc, nic míň.“

Nakolik byl fotbal vyděšen po říjnové policejní razii a zatčení Romana Berbra?