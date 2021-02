Sparta se drží 3-5-2 a pomalu chřadne. Proč? Rozbor systému post po postu

Sparta přidala v Opavě druhý gól poté, co si míč do vlastní sítě srazil domácí Tomáš Čvančara • Pavel Mazáč / Sport

Sparta přidala v Opavě druhý gól poté, co si míč do vlastní sítě srazil domácí Tomáš Čvančara • Pavel Mazáč / Sport

Řada trenérů s oblibou říká, že výchozí rozestavení není to hlavní. Že je to primárně o hráčích, jak plní dané úkoly. To lze určitě podepsat. Samotné herní schéma přesto nelze odstavit na vedlejší kolej. Pro úspěch každého týmu je extrémně důležité. Můžete si jím výrazně pomoci. Anebo se taky dostat do problémů, jimiž si nyní se svým 3-5-2 prochází Sparta. „Má málo kreativních hráčů, kteří umí změnit hru,“ míní trenér Stanislav Hejkal. V zamčené části článku najdete jeho pohled na fungování jednotlivých řad v systému 3-5-2 i detailní rozbor sparťanské jedenáctky post po postu.

Jakmile před rokem převzal první tým Sparty zkušený stratég Václav Kotal, bylo prakticky jasné, co se bude dít. Letenští okamžitě přešli na herní rozestavení se třemi stopery, pěti záložníky a dvěma útočníky. V první dekádě nového století byl právě současný kouč Pražanů průkopníkem této varianty.

„Je to skvělá varianta, ale jako každá jiná má přednosti i slabiny. Výhodou je postavení krajních hráčů, kteří mohou efektivněji podporovat útočnou fázi. Díky dvěma útočníkům je vhodné i do aktivního presinku. Zároveň ale platí, že hráči musí přesně vědět, jaké jsou na hřišti jejich úkoly,“ popsal stručně výhody systému trenér Zdeněk Ščasný.

Zatímco Juventus si s ním před lety podmanil italský fotbal, v tuzemských končinách to ani teď není hojně využívaná varianta. Ščasný si jí ovšem zamiloval, byl s ní úspěšný v Teplicích, během angažmá ve Spartě pak právě za pomocí trojky vzadu táhl s rudými až do čtvrtfinále Evropské ligy.

Ostatně není náhoda, že se k této variantě později uchýlili Stanislav Hejkal v Teplicích a Radoslav Kováč v Opavě. Oba totiž dříve působili v rolích Ščasného asistentů.

Po usednutí do letenského trenérského křesla jí drží i Kotal. A v prvních měsících s ní byl ohromně úspěšný. Sparta výborně zvládla loňský dojezd po koronovirové pauze, dobře vykopla i tuhle sezonu. Byla dostatečně pevná v defenzivě, zvládala rychlý přechod do útoku, a zdobila ji údernost.

„Například na Celtiku se s tím Sparta prezentovala velmi dobře. Měla rychlé kraje, ve středu dobře kombinovala, Lukáš Juliš v útoku udržel spoustu balonů,“ zdůrazňuje Hejkal.

V posledních týdnech ale letenská hra drhne. Tým nedokáže využít přednosti, které herní schéma přináší. Odzadu kombinuje pomalu, neefektivně. Stopeři často převalují míč jen mezi sebou, chybí přímočarost. Její absence je ovšem daná i nízkou nabídkou výše postavených hráčů.

„Sparta má málo kreativních hráčů, kteří umí změnit hru, kteří to vezmou na sebe,“ zamýšlí se Hejkal. Ve zmíněném období na přelomu sezon to bylo jiné, protože měl Kotal k dispozici Adama Hložka, který dokázal přidat nadstavbu. S ním na place Letenští šlapali. Absence tuzemského klenotu ale nemůže představovat omluvenku.

Výkonnost Sparty se neustále propadá a musí reagovat. V minulosti ukázala, že specifický systém umí využít ve svůj prospěch. Je potřeba se na to rozpomenout.

Sestava Sparty v rozestavení 3-5-2 • Foto iSport.cz

BRANKÁŘ + STOPEŘI

FLORIN NITA

Úkoly: Opěrný bod defenzivy. Jakmile jsou stopeři v nesnázích, měl by se nabízet do rozehry. Důležitým faktorem je i hru zrychlovat – svižným přenášením do stran, včasným výhozem. K tomu navíc potřebuje dobré postavení. Ideálně v prostorech před velkým vápnem.

Jak si vede: Stylem nepřipomíná zrovna Manuela Neuera. Ačkoliv se zapojuje do kombinace, často je to z jeho strany pomalé. Váhá, komu poslat balon a tým často přichází o moment překvapení. Slabinou jsou pasy na delší vzdálenost. Nahrazuje to výborným reflexem na brankové čáře.

Alternativa: Milan Heča

Řeč čísel

Úspěšnost zásahů: 75 %

Středné dlouhé přihrávky: 91 %

MARTIN VITÍK

Úkoly: Při vysouvání se obránci roztahují, při bránění a couvání se naopak k sobě přibližují. Do výbavy stopera pro tříobráncový systém patří: rychlá