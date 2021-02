Jarolíma rozzlobily penalty. Naivita, kroutil hlavou. Čeká na přínos Zmrhala

Po návratu do Mladé Boleslavi stále čeká na vítězství, trenér Karel Jarolím vedl středočeský tým už v sedmi zápasech, počítá jen tři remízy a čtyři porážky. Proti Olomouci (1:1) celek z města automobilů většinu zápasu vedl, jenže o bohatší bodový zisk přišel po druhé penaltě. „Druhý zákrok byl naivní. Pro mě je to nepochopitelné,“ zlobil se Jarolím poté, co Dominik Janošek zatáhl v pokutovém území Mojmíra Chytila. Zkušený stratég věří, že v příštích zápasech pomůže i křídelník Jaromír Zmrhal, nejčerstvější akvizice z Brescie. Zmrhal odehrál proti Sigmě druhý poločas. „Teď budeme mít čas ho zapracovat do mužstva,“ podotkl Jarolím.

Bylo vítězství proti Olomouci blízko?

„Bylo, přesto i daleko. Nebylo to jednoduché utkání, to jsme ale věděli, Olomouc je nebezpečná směrem dopředu. Po první penaltě jsem věřil, že se Olomouc bude tlačit víc dopředu, že tam bude víc prostoru na brejkové situace, některé jsme i měli. Jen je škoda, že jsme je nedokázali dotáhnout k lepšímu konci. Co se týče naší hry, nebylo to tentokrát kdovíjak urovnané, hlavně v prvním poločase jsme nezískávali odražené balony. Olomouc byla častěji u míče, podle toho zápas vypadal. Ve druhém poločase jsme měli plochu líp pokrytou, nadějné situace za stavu 1:0 jsme měli.“

Olomouc kopala dvě penalty. Bude ty situace hráčům hodně vyčítat?

„Byla to naivita. Viděli jsme, za co kopala Olomouc například penaltu s Pardubicemi, kdy tam bylo také přistrčení rukama. Hráče jsme na to upozorňovali, přesto jsme se toho nedokázali vyvarovat. Druhý zákrok byl naivní. Pro mě je to nepochopitelné, takhle bychom se ve vápně chovat neměli.“

Jak vám zatrnulo hned v 6. minutě, kdy rozhodčí Alex Denev zkoumal na videu, jestli má udělit Marku Matějovskému červenou kartu, nebo nechat žlutou?

„Nebylo mi nějak příjemně, zatrnulo mi. Bylo to ze situace, kdy jsme měli, dá se říct, balon pod kontrolou, a jen špatným zpracováním k tomu došlo.“

Dlouho vás držel brankář Jakub Diviš. Co říkáte na jeho výkon?

„Jemu nemůžeme nic vytknout, chytá spolehlivě. Kdyby v jednom zápase chytil dvě penalty, byl by to husarský kousek. Zaplaťpánbůh že se mu podařila chytnout alespoň jedna.“

Jaromír Zmrhal s vámi absolvoval jeden trénink a hned nastoupil do zápasu. Jak jste s ním byl spokojen a co od něj očekáváte?

„Jsem přesvědčený, že bude schopen podávat i lepší výkony, tím nechci říct, že by vyloženě zklamal. Šel na hřiště, protože jsme byli ve vedení, Jarda je přímočarý typ hráče, spoléhali jsme na to, že by mohl být nebezpečný rychlostí a přímočarostí. Do pár situací se dostal, něco se dalo vyřešit i líp. Pevně věřím tomu, že nám pomůže. Teď budeme mít čas ho zapracovat do mužstva.“

Zůstáváte na sestupové pozici. Jak je to nepříjemné z psychického hlediska?

„Psychika roli hrát může, to bezpochyby. Snažíme se hráčům říkat, že jediné, co nás zajímá, je, že daný zápas jdeme vyhrát. Chceme, aby si každý po zápase mohl říct, že pro to udělal maximum.“

