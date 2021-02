Liga očima fanoušků: Stogólová Slavia a shnilá Sparta. Baník volá Vrbu domů

Na Slavii vládne pohoda - za týden dala dvěma soupeřům v součtu devět gólů, ligu má rozjetou na stovku vstřelených branek a ještě přivedla domů miláčka davů Simona Deliho. Homecoming by rádi viděli i fanoušci Baníku, Luboše Kozla by chtěli nahradit Pavlem Vrbou. V Plzni si uvědomili, že zlatá éra už je definitivně v prachu, výkony nových mladých tváří ale dávají naději do nejbližší budoucnosti. Sparta po prohře s Bohemians řeší krizi a letargii na všech frontách, to "klokani" slaví historickou výhru. Ale i na ní by šlo něco zlepšit... Podívejte se na pravidelný pohled fanoušků na ligové dění:

VIKTORIA PLZEŇ

Staněk a Šulc na hřiště patří

Tak, tak, světýlko na konci tunelu se na hřišti ukazuje. Ne, že by to byl v Ostravě nějaký bůhvíjaký výkon, domácí byli slabší, ale už se na to dalo docela koukat. Oni taky chtěli hrát fotbal, jenže ještě na to zřejmě nedorostli. V naší brance se ukazuje, že už při vší úctě k Hruškovi musel přijít někdo mladší a on bude muset přidat, pokud se chce do kisny ještě podívat. Staněk ukázal jako minule zákrok v pravý čas. I v poli to docela šlo, mladík Šulc na to mít bude. Ohrávejme všechny mladé, ať je z čeho brát. Zlatá éra je definitivně pryč a z náplav dobrý tým asi nepostavíme. Jo, ano, pokud budeme mít miliardu na rozpočet jako někdo. Když nemáme, berme, kde máme.

V sobotu Liberec, hraje dobře, tak doufám v další pěkný fotbal a body pro nás. V hledišti jinak stále tma, obávám se, že na dlouho. Výborná vláda nás zásobuje dalšími a dalšími zákazy, metoda pokus, omyl, omyl, omyl. Jen nas... lidi, oni vám to spočítají. Je škoda, že teprve, až už jim nic jiného nezbude. Čest královně Viktorce, celý COVID i s naší vládou navždy pryč!

Kovi. 52 let, koordinátor distribuce