Vrba: Sparta je sen každého. Mám rok a půl na postup do Ligy mistrů

Na trhu byste nenašli úspěšnějšího trenéra. Tři mistrovské tituly, tři účasti v Lize mistrů a dvě osmifinále Evropské ligy. Sparta na první pohled vsadila na jistotu. A nový kouč Letenských Pavel Vrba těžkou výzvu přijímá. „Věřím tomu, že klub má na mnohem víc. Je to mužstvo, které chce hrát Champions League a i proto jsme se víceméně domluvili. Je to naším úkolem se do ní vrátit,“ pronesl 57letý trenér na první tiskové konferenci.

Jak rychlá byla jednání v posledních dnech?

„Nebyla to záležitost několika dní, ale řekl bych, že spíš hodin. K prvnímu kontaktu došlo před dvěma dny. Sešli jsme se, domluvili se na spolupráci a dnes jsem vedl první trénink.“

Byly ve hře i jiné nabídky?

„Už od konce v Razgradu jsem přemýšlel o nabídkách, které jsem postupně dostával. Nejvíce mě ale zaujala Sparta. Je pravda, že ve hře byla ještě jedna nabídka, ale přišla až poté, co jsem se domluvil se Spartou. Když vidím, jak klub uvnitř funguje, jsem přesvědčený, že jsem udělal správné rozhodnutí.“

Byla pro vás Letná vysněnou adresou?

„Vysněný klub je pro trenéra co? Real Madrid nebo Barcelona… Teď si dělám srandu, ale samozřejmě, co se týká Česka, Sparta patří k top klubům. Nebudeme si vykládat, že to tak není. Každý trenér určitě v duchu doufá, že tu příležitost někdy dostane.“

Už jednou jste ji obdržel a odmítnul jste.

„Poprvé jsem cítil, že ještě ta správná doba nenastala, proto jsem se třeba rozhodl jinak, ale teď si myslím, že pravá doba je. Věřím tomu, že Sparta má mnohem na víc, než kde momentálně je. Je to mužstvo, které chce hrát Champions League a i proto jsme se víceméně domluvili. Je to naším úkolem se do ní vrátit.“

Nebál jste se reakcí fanoušků?

„Fanouškům mohu slíbit, že se budu snažit, aby efekt byl co nerychlejší a oni měli radost ze hry Sparty. Nechápu, proč by mě fanoušci neměli mít rádi. Jestli to je z toho důvodu, že jsem trénoval Plzeň a že se nám dařilo, byli před Spartou, tak to bylo hlavně tím, že jsme na tom byli sportovně o trošku líp než Sparta. Ale jinak jsem nikdy proti Spartě nic neudělal, takže nemám důvod, proč bych do Sparty neměl chodit. Jestli to tak někdo bere, s tím bohužel nic neudělám. To by do Sparty nemohl chodit nikdo.“

A jak reagovali hráči na prvním tréninku?

„Bylo to příjemné. Na Strahově je výjimečné a zajímavé prostředí. Podmínky na trénování jsou velice dobré. Při tréninku hráči prokázali, proč ve Spartě jsou.“

Pro úspěch bude důležitá vaše kooperace se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. Už máte vytyčené mantinely?

„S Tomášem jsme se bavili několikrát. Všichni víme, kdo má jaké kompetence. On zodpovídá za klub po sportovní stránce, velí v podstatě i mně. Ale je pravda, že mi v určitých věcech dal volnou ruku. Konkrétně je to dané tak, že zodpovídám za A-tým.“

Jak bude na hřišti vypadat Sparta trenéra Pavla Vrby?

„Debaty o tom, jak a co budeme hrát, samozřejmě proběhly. Samozřejmě je to vše o skladbě mužstva, jak je složené. Přišel jsem do týmu, kde je mnoho zkušených hráčů, kteří prošli řadou způsobů hry, takže v tomto by neměl být problém. Konkrétní principy způsobu hry vám úplně nepopíšu, protože už v neděli nás čeká zápas. Na tréninku ale nacvičujeme věci, co chceme hrát. Věřím, že v zápasech, které nás čekají, se už některé ukážou.“

Vrátí se Bořek Dočkal do základní sestavy?

„Bořek je pro tým velmi důležitý. Ve Spartě ale nikdo nemá pozici, aby se řeklo, že bude vždy stoprocentně hrát. S Bořkem jsme spolu mluvili. Ví, co chci. Věřím, že bude pro mužstvo stále důležitým hráčem.“

Sparta disponuje několika zajímavými mladými hráči, jste ochotný jim i nadále dávat velký prostor?

„Pokud jsou mladí kvalitní, není důvod, aby ve Spartě nehrávali. Několikrát ukázali, že kvalitu mají, proto prostor dostávají. Sparta potřebuje výsledky, a proto hrát budou ti nejlepší. Pokud to budou zrovna osmnáctiletí kluci, budou hrát oni. Nicméně uznávám, že ti, co jsou momentálně v kádru, jsou velmi kvalitní.“

Bude chtít do konce přestupového okna ještě přivést nějaké nové hráče?

„Na klub v tomhle ohledu netlačím. Bylo by to vhodné v momentě, kdy budeme všichni přesvědčení, že nám daný hráč pomůže. Spíše chci jít formou poznávání mužstva. Co se týče přestupů, spíš se zaměříme na letní termín. Já osobně ale žádný požadavek nemám, že bych třeba přišel a chtěl, aby přišlo pět jiných hráčů.“

V posledních letech české špičce výrazně odskočila Slavia, která je dominantní doma i v Evropě. Věříte, že jste ten pravý, kdo vrátí Spartu před největšího rivala?

„Uznávám, že Slavia je v mimořádné formě, kterou prokazuje delší dobu, není to jen náhoda. Dostala se k tomu nějakou cestou. Ukazuje se, že sklízí ovoce za to, že před třemi čtyřmi lety byli trpěliví. Mají kádr, který je úspěšný, stejně tak trenéra. Na základě toho mají i dobré výsledky. Slavia v posledních letech dominuje, ale jsem názoru, že nikdy není dobré, když v lize dominuje jen jedno mužstvo.“