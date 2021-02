Zlín jde trénovat. Chybí záložník s těžším průběhem, Poznar je "čistý"

V obnoveném tréninkovém procesu Zlína bude figurovat i útočník Tomáš Poznar. Ligová fotbalová asociace sice prověřovala, zda z karantény nevyšel pro duel se Slavií příliš brzy, žádné pochybení však neshledala. Klub vše doložil zprávou z hygieny.

Jako by nestačilo, že Fastav sedmkrát v řadě nevyhrál a nemůže si být jist záchranou. Teď do toho vletěl COVID-19, důležitá část kádru byla před a po utkání s mistrem umístěna do izolace. Desetidenní karanténa právě končí, kouč Bohumil Páník může obnovit přípravu. Před klíčovým derby v Brně bude mít týden čas na to, aby vrátil borce do kondice.

Plán zlínských dohrávek středa 17. února Liberec (venku)

středa 24. února Ml. Boleslav (doma)

Dvě další středy pak čekají tým dohrávky v Liberci a s Mladou Boleslaví. „Až trénink ukáže, jak na tom hráči budou. Někteří měli příznaky, ale nic vážného,“ informoval Grygera. „Teď bude důležitý každý den, každá hodina,“ zdůraznil.

Už souboj se Slavií se nemusel hrát. Testy některých hráčů byly na hraně. Někteří bezpříznakoví šli do izolace, neboť čekali na další výsledky. Zlín musel nastoupit bez nich, což trenér těžce nesl. „Interní záležitost,“ ucedil Páník po kruté porážce s lídrem na dotaz, proč mu scházelo tolik hráčů. Zraněný byl přitom pouze Róbert Matejov.

Asi nejdéle se sbírá z nákazy gruzínský záložník Vakho. Z karantény už je sice několik týdnů venku, ovšem nemoc ho dost sebrala. Proti Slavii už mohl být teoreticky k dispozici, ovšem nešel ani na lavičku. „Chytl to přes Vánoce a měl těžší průběh,“ potvrdil Grygera. „Ale nejsme jediní, koho to zasáhlo. Samozřejmě bude teď program náročný, ale s tím musíme v této sezoně počítat. Je rozdíl, když to zasáhne nás, Opavu anebo Slavii. Ta má jiný kádr, hraje si svou soutěž.“

Do osmého února může Zlín svůj kádr posílit a rozšířit. K takovému kroku se však vedení nechystá. Žádné zajímavé jméno se nenabízí, mužstvo podle všeho dohraje jaro ve stávajícím složení. „Kdyby se něco naskytlo, nebráníme se tomu. Ale podstatné je, aby byli naši hráči zdraví. Kádr máme nyní zafixovaný,“ dodal druhý muž FC Fastav.

