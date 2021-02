Květ: Takové výhry se cení nejvíc. Běžíte a sníh vám zalepí oči

Skóroval jste chvíli před pauzou, navíc po vyrovnání Zbrojovky, takže ve správný okamžik?

„Do doby, než jsme dostali góla, tak jsme hráli velmi kvalitně a dobře do ofenzivy, ale pak jsme blbě inkasovali z odraženého balonu a to nás položilo na kolena, přestali jsme hrát ten účinný fotbal. Naštěstí jsme dali na 2:1 a ve druhé půli o uválčili, protože ve druhé půli tam fotbalu moc nebylo, ale takové výhry se cení nejvíc.“

Je to váš druhý gól za Bohemians a druhý vítězný. Budete specialista?

„To by bylo super, ale těžké odpovědět. Každopádně jsem rád, že to tam padlo. Hlavně jsem chtěl, abych trefil čistě balon, protože na tomhle terénu je zázrak, když míč neskočí. I při té střele mi skočil a zaplaťpánbůh, že jsem to trefil takhle, ještě to skočilo před gólmanem.“

Vypadalo to, že ani Martin Berkovec nemá čisté svědomí…

„Když jsem vystřelil, koukal jsem, kde gólman stojí, a byl ještě u druhé tyče. Měl špatné postavení a potom se tam nedokázal dostat.“

První půle vypadala hodně fotbalově, pak to byl spíš boj. Hlavně kvůli terénu?

„Nebylo to jen kvůli terénu. Báli jsme se o výsledek a tím pádem jsme se báli hrát po zemi, abychom něco nezkazili. Přijde mi to škoda, protože jsme si mohli výhru pohlídat jednodušeji, ale takovéhle výhry se cení nejvíc.“

Poprvé v sezoně jste vyhráli podruhé v řadě. Jste při pohledu na tabulku klidnější?

„Stoprocentně. Na Spartě jsme s tím vlastně nepočítali a hodně nám to pomohlo. Zvedli jsme si sebevědomí a mělo to dopad i na tenhle zápas. Jsem rád, že jsme to potvrdili.“

Jak se slavila před týdnem výhra nad Spartou?

„Jak by se mohla slavit, když je všechno zavřený? Sedli jsme si v kabině, popovídali si a žádné velké oslavy nebyly. Hlavně jsme se chtěli soustředit na dnešní zápas, ten byl pro nás důležitější.“

Jak se hraje fotbal v chumelenici, která se spustila ve druhém poločase?

„Není to snadné, když běžíte a sníh vám zalepí oči. Ale na druhou stranu to ještě nebylo tak strašné, že by to vyloženě nešlo.“