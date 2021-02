Dostálek děkoval i po prohře: Konečně jsme si připadali jako na fotbale

Důležité vítězství z Opavy chtěl potvrdit i v promrzlém a zasněženém Ďolíčku. Richard Dostálek se Zbrojovkou hrál proti Bohemians vyrovnanou partii a v závěru se rozčiloval, když rozhodčí přerušil akci, po které Zbrojovka podruhé dostala míč do branky. „Bylo to odpískané předčasně, z toho jsem byl trošku zklamaný,“ reagoval po zápase.

Jak jste viděl zápas v Ďolíčku?

„I přesto, že jsme utkání prohráli, chtěli bych poděkovat hráčům za přístup. Pochválit je, jak zápas dokázali odpracovat. Stále je to hodně sil, ale nevezeme si žádný bod, jsme z toho hodně smutní a zklamaní.“

Na Bohemians jste před zápasem ztráceli „jen“ šest bodů, byl o to důležitější?

„Pro nás je každý zápas o záchranu. Jsme v sestupovém pásmu a snažíme se s každého zápasu vydolovat, co to jde. V žádném případě jsme sem nejeli pro bod, chtěli jsme vyhrát, ale nakonec se nám to nepovedlo.“

Zápas měl slušnou diváckou kulisu. Čekal jste v takovém počasí tolik diváků? I z Brna?

„Vždycky je příjemné, když se hraje fotbal před návštěvou. Tenhle stadion napomáhá tomu, aby se lidi mohli přes plot dívat a zafandit. Konečně po dlouhé době jsme si připadali jak na fotbale.“

Závěr byl vyhecovaný, na co jste na lavičce reagoval?

„Nelíbila se mi situace, kdy jsme dali vyrovnávací gól. Myslím, že jestliže je na utkání video, nechápu, proč to nebylo prozkoumané. Byla to má reakce na to, že to rozhodčí odpískal předčasně, z toho jsem byl trošku zklamaný.“

SESTŘIH: Bohemians - Brno 2:1. Padaly krásné góly, rozhodl Květ Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Druhý gól Bohemians padl z poměrně velké dálky, nedalo se mu nějak zabránit?

„Spíš mě mrzí, že jsme měli balon v držení. Měli jsme odkop od branky a měli mít postavení tak, abychom u odraženého míče byli dřív než soupeř. Je to střela ze střední vzdálenosti a skočila, je to otázka spíš na gólmana, jestli míč viděl už v momentě kopu. Reakci nedokážu z lavičky dobře posoudit.“

Terén se rychle zhoršoval, s jakými pokyny jste mužstvo posílal na hřiště ve druhé půli?

„Myslím, že byl od začátku špatný. Hřiště bylo měkké, stabilita hráčů byla složitá. Klouzali jsme my i domácí. Chtěli jsme pokračovat v napadání hodně vysoko a když prohráváte, chcete zápas otočit. Byl jasný pokyn vytvářet si příležitosti, tlačit se za obranu a dát gól.“

Od začátku jste nasadil Jana Hladíka, bylo to i s ohledem na terén, že třeba Ondřej Pachlopník nehrál od první minuty?

„Taktických variant, které přes týden řešíme, je hrozně moc. Věděli jsme, jaká obrana nás čeká, na jaké hráče narazíme, terén i počasí. Podle toho se skládá sestava. Honza odvedl obrovský kus práce. Byl bych hrozně rád, aby naši útočníci dávali góly. Dneska se to podařilo Tondovi (Růskovi), minulý týden se to podařilo Hladíkovi a Fouskovi. Bohužel dnes jeden gól na body nestačil.