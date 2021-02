Hoftych po výhře v Plzni apeloval s šátkem: Nesmíme prdět na děti!

Proč jste přišel s tímto šátkem?

„Je to apel za všechny děti, já už mám dokonce i vnoučata. Je mi jich líto, že musí být schovaní pod rouškou, vůbec nevidíte jejich úsměv a emoce. Nemohou teď vůbec nic, vede to k apatii. Budoucnost vidím v dětech, jak mě to učili rodiče a prarodiče. Dneska na ně prdíme, necháváme je, aby si žily svým příběhem. Vláda by měla zacílit na to, aby se ochránily rizikové skupiny. Na děti nemůžeme prdět, někdo kompetentní se nad tím musí zamyslet, tohle nemá zdravý rozum. Je to hodně smutný a dětí je mi líto.“

Těší vás výhra nad Plzní?

„Bylo to velmi těžké utkání s kvalitním soupeřem, který je v tabulce tam, kde by neměl být. Plzeň má kvalitní mužstvo, měla by hrát ve vyšších patrech. Soupeř měl na začátku dvě možnosti, nedal branku, pak přišlo Kašovo vyloučení. Vsadili jsme na nasazení Rabušice, abychom měli možnost hrát na dva útočníky a dali pak branku. Třešínka na dortu byl Peškův gól do prázdné. Je to hezký pocit.“

Jak jste viděl zákrok Martina Koscelníka, který za zákrok na Davida Limberského viděl na rozdíl od Filipa Kaši jen žlutou?

„Oba zákroky jsme viděli zdálky, nejsme schopní to teď zhodnotit. VAR byl dneska ve víc situacích, nikdy nevíte, jak to dopadne. Jsme rádi, že to dopadlo tak, že Kašův zákrok byl posouzený jako červená a Koscelníkův ne. Je to správné rozhodnutí.“

Jak je na tom po ostrém zákroku Michal Sadílek, který musel na šití?

„Je to statečný kluk, který se dá rychlo do pořádku, nebylo to jako Houska minutý týden, ten zákrok na něj byl hrůzostrašný. Tady šlo o zákrok, kdy kolíkama přejedeš holeň. Má tam štychy, ale je dobrý a dá se rychle do kupy.“

Jste rád, že vám vyšla taktika?

„Ta byla jasná. Nechtěli jsme to v Plzni otevřít, pak je velmi silná. Ondrášek i střídající Beauguel, to je do útoku velká kvalita. Chtěli jsme na ně jít z kompaktní obrany. Důležitý pak byl příchod Rabušice, udržel vepředu balony a dal nám možnosti pro útok z druhé vlny.“

