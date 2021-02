Rada: Pokaždé chci hrát, ale… Slovácko se mohlo přijít podívat

Nešlo to. Jablonecký trávník dostává dál zabrat a i přes veškerou snahu severočeského celku nebyl na plánovanou atraktivní bitvu se Slováckem připraven. O víkendu Střelnici znovu zahalil sníh, rozoraná půda návaly vody přijímá jen ztěžka. „Zápas byl odložený správně, oběma týmům by vzhledem k jejich herním stylům jen uškodil. Po dvaceti minutách by to vypadalo stejně jako proti Příbrami,“ měl jasno kouč Petr Rada, který hřiště důkladně procházel. A poslal také vzkaz kouči hostů Martinu Svědíkovi.

„Chtěli jsme hrát, hráči tak byli nastavení. Zápas byl ale odložený správně, protože hřiště není způsobilé. Oběma týmům by vzhledem k jejich herním stylům utkání jen uškodilo, po dvaceti minutách by to vypadalo stejně jako proti Příbrami. Hrálo by se na náhodu. Odložení mě mrzí kvůli lidem, ale bylo by to pro ně stejně nekoukatelné, hřiště by nevydrželo. Během své kariéry jsem chtěl pokaždé za jakékoliv situace hrát, ovšem tentokrát můžu s čistým svědomím říct, že by to bylo špatné. Všichni, kteří se na poslední domácí zápas s Příbramí koukali, mi říkali, že to byl jen boj. Požitek žádný. Ale ještě je tu jedna věc...“

Která?

„Zaslechl jsem, že Slovácko řeší, jestli jsme jim nemohli dát vědět dřív. V klubu by si měli uvědomit, že za to nemůžeme. Už v sobotu jsme zkoušeli, jestli by se utkání nedalo odložit, ale přišla odpověď, že rozhodnout musí až sudí v den zápasu. Nešlo o naší chybu. Jestli někdo říká, že jsme to mohli říct dřív, mýlí se. Rozhodovalo se podle reglementu. Rozhodčího Pavla Julínka chápu, po hřišti jsem se sám procházel a trávník jsem zblízka viděl. Mrzí mě, že se nejde podívat také Martin Svědík, aby viděl, že i pro jeho hráče je to nebezpečné… A nebo je takový, že mu stačí, když to řeknu já. Může mi věřit, nemusí, ale kdyby chtěl, mohl se přijít podívat.“

Na Střelnici nenastoupíte ani ve středu, kdy hostíte Líšeň v MOL Cupu. Hrát se bude v Praze na Strahově, další nepříjemnost?

„Chtěli jsme utkání sehrát, jiné alternativy nejsou. Na umělce se hrát nedá, není to optimální. Jde o náročnou situaci, využili jsme přírodní trávu na Strahově, protože chceme hrát. Pohár je u nás druhá nejprestižnější soutěž, bojuje se o trofej… I když v Česku moc lidí na MOL Cup nechodí, stále má prestiž a neměl by se podceňovat. Mrzí mě jen začátek soutěže, že se neprofesionální kluby odhlašují a nenastupují, což pohár devalvuje. V Německu například Leverkusen vypadl s týmem ze čtvrté ligy. Jde o svátek, přicházejí překvapení... Chtěli jsme nastoupit i v neděli, ale stav hřiště a povětrnostní podmínky to nedovolily. Nejde o výmluvu, sezona je dlouhá a počasí na celém severu v tomto období bývá špatné. I odložení negarantuje zlepšení v následujících dnech.“

Za dva týdny může přijít další kalamita...

„Ano a třeba se řekne, že se bude hrát, ale to pak trávník můžeme odepsat. V době, kdy ekonomická situace není jednoduchá, bychom zničili hřiště… Tady na severu je to složité, ale na druhou stranu chápu, že se liga musí dohrát. Nejsem vybíravý, neříkám, že hřiště musí být precizně nalajnované a upravené, ale bez vymlouvání přiznávám, že tentokrát způsobilé nebylo.“

Problém je, že s hřištěm následující dva tři měsíce nepůjde nic zásadního udělat. Znovu ani nemusí sněžit, aby se stav trávníku zhoršil. Nebude časem na odpis?

„Podle mě je na 70-80 procent v tuto chvíli už stejně zničený. Na povrchu je hlína, otočilo se to naruby. Travaři udělali maximum, sami jsme jim pomáhali a kdyby nepřišla obleva, možná by se dalo hrát… Povětrnostní podmínky na celém severu jsou každopádně vždy složité a na to, jaké tady panuje počasí, se zápasů ještě odložilo strašně málo. Nemáme hřiště v takovém stavu, aby mohli hráči hrát fotbal a ještě byl ke koukání. Byla by z toho nakopávaná a ten kdo by měl silnější nákop, by se dostal do vedení.“

Pro vás by možná, vzhledem k vaší sérii i přes poslední porážku se Slavií (0:3), bylo lepší, kdyby se hrálo, že?

„Chtěl jsem hrát za každou cenu, to se přiznám. Hráči to měli stejně, můžete jednomu po druhém zavolat, všichni vám řeknou to samé. Jsme v určitém rytmu, se Slavií jsme sice prohráli, ale nejsme jediní. Zápas jsme si rozebrali, potom jsme od něj rychle utekli, protože je Slavia momentálně trochu někde jinde. Soustředíme se na duely s konkurenty. Hráčům jsem řekl, že máme sérii, kterou chceme udržet dál, poslední zápas jsem odmazal. Cítil jsem, že je kabina nabuzená, ale bohužel nám terén nastoupit nedovolil.

Prozatím se perete o druhou příčku se Spartou, co říkáte na návrat Pavla Vrby na ligovou střídačku?

„Je možné, že za čtyři kola bude Sparta nebo někdo jiný před námi. Chceme být nahoře a prát se o nejvyšší příčky, bojovat. Chtěli jsme prohnat i Slavii, která nás sice přehrála, ale proběhly také určité nuance: Bořil, břevno za stavu 0:1… Nehráli jsme špatně, šance přicházely, i když je Slavia lepší. Má rozpočet a třicet vyrovnaných hráčů. Bude důležité, aby se nám nikdo nezranil, protože tak široký kádr nemáme. A ohledně Pavla Vrby? Změny v této branži nastávají. O jeho příchodu se spekulovalo dlouho, nakonec se potvrdil. S Vaškem Kotalem jsem měl dobrý vztah stejně jako s každým trenérem, teď je ve Spartě Pavel Vrba a uvidíme, co to přinese. Sparta je druhá a před víkendem měla stejně bodů i stejné skóre. Rozhodla se změnit trenéra a jde o její rozhodnutí, do toho nezasahuji. Nepřísluší mi to komentovat, situaci si musí zhodnotit Sparta. Uvidíme, jak to bude vypadat dál.“