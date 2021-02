Voltr o gólu Slavii: Chtěl jsem do toho skočit nůžkami. Terén byl slušný

Co se ve vás odehrávalo po gólu na 3:3?

„Měl jsem obrovskou radost. Ve Slavii jsem působil, mám tam spoustu kamarádů, k tomu klubu mám pouto, ale kolikrát za život se vám povede dát gól Slavii v 96. minutě? Jsem rád za celý tým, protože si myslím, že jsme si bod z tohoto zápasu zasloužili. Pro nás je to takové vítězství.“

Klíčový hlavičkový souboj jste vyhrál s Abdallahem Simou, o němž se ví, že má mohutný výskok.

„Abych řekl pravdu, vůbec nevím, s kým jsem v tom souboji byl. V první chvíli jsem byl přesvědčený, že do toho skočím nůžkami. Pak jsem si to ale rozmyslel, protože míč začal rychle padat. Soustředil jsem se na to, abych ho trefil na zadní tyč.“

Příbram - Slavia: Voltr v posledním kopu zápasu přeskočil Simu a srovnal na 3:3!

Co jste říkal brance na 2:1, kterou si Slavia vstřelila sama?

„Všichni víme, jak Slavia hraje, že se snaží řešit všechny situace fotbalově. Celý týden jsme se připravovali na to, že jim to budeme chtít znepříjemnit. Chtěli jsme mít vysoký presink, zhušťovat střed hřiště, být blízko u sebe. To, že si dali takový kuriózní vlastní gól, je shoda nějakých okolností, ale i vyústění naší aktivity.“

Jak vás tahle remíza vzpruží?

„Doufám, že nám to pomůže hodně. V týdnu jsme si v kabině řekli dost věcí, tréninky byly ostřejší. Ztratili jsme několik zápasů, které jsme měli slušně rozehrané proti týmům, se kterými bychom mohli body získávat. Všechny nás to štvalo. Doufám, že nás remíza se Slavií nakopne. Teď nás čeká zápas v Opavě, tam chceme bodovat naplno.“

Jak těžké bylo hřiště?

„Terén byl na to, že je únor, slušný. Když to porovnám se zápasy na Bohemce nebo v Jablonci, myslím, že tady byl lepší. Jasně, hřiště bylo namrzlé, řezalo to jako žiletka, když jste šel do skluzu. Ale podmínky jsou pro všechny stejné, hrajeme ligu.“

