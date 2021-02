Komňacký o Vrbově debutu: Spartu udržel ve hře o titul. Kdo musí přidat?

V roce 2004 spolu dotáhli Baník k mistrovskému titulu. Byl to právě František Komňacký, kdo pomáhal formovat budoucí trenérské eso českého fotbalu. Nebylo divu, že si premiéru někdejšího kolegy Pavla Vrby na lavičce Sparty nenechal ujít. „Pavel udělal první krok, jak se ještě udržet v boji o titul, když Slavia zaváhala v Příbrami,“ řekl 69letý kouč v rozhovoru pro iSport Premium.

Prohrával 0:2, přesto z Hané odjížděl rudým autobusem jako vítěz. První zápas Pavla Vrby v roli sparťanského trenéra nebyl zrovna pro kardiaky. Vždyť o vítězství rozhodli Pražané až v nastaveném čase. I tak si František Komňacký všiml drobných nuancí, kterými Vrba pomohl k velké otočce. „Ukázalo se, že Pavel dobře cítí fotbal. Ví, co mužstvo potřebuje. I jeho zásluhou nakonec tým výsledek změnil.“

Pavel Vrba má za sebou premiéru na lavičce Sparty. Dá se považovat za povedenou?

„Spartě se v Olomouci dlouhodobě nedaří, ale veze domů tři body, takže dobrý začátek angažmá. Nicméně se sluší říct, že měla štěstí. Nehrála tak dobře, že by si vítězství stoprocentně zasloužila. V první půli měla velké problémy s napadáním Sigmy. Nemohla se dostat do zakládání postupného útoku, ztrácela spoustu balonů, prohrávala, dokonce mohla i o více branek.“

Co tedy rozhodlo, že si Pražané odvezli všechny body?

„Náročný fotbal v podání domácích nejde hrát celý zápas a Olomouc postupně odpadávala. Poté se projevila dobrá střídání. Ukázalo se, že Pavel dobře cítí fotbal. Ví, co mužstvo potřebuje. I jeho zásluhou nakonec tým výsledek změnil. Ve finále Sparta vstřelila tři góly venku. To od ní dlouho nepamatuji a dá se říct, že Pavel udělal první krok, jak se ještě udržet v boji o titul, když Slavia zaváhala v Příbrami.“

Pojďme se na sparťanskou hru podívat detailněji. Viděl jste v ní už Vrbův rukopis?

„Po třech dnech hráče teprve poznáváte. Chtít něco konkrétního, to nejde. Bude to delší proces. Pavel zřejmě bude i zkoušet různé hráče. Ačkoliv Vitík krásně přihrál na gól, bylo vidět, že ve čtyřobráncovém rozestavení měl trochu potíže.