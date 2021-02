Dobrá hra bez bodu. Látal Vrbu přečetl, jenže: Bavit se o výkonu nemá smysl

Nejlepší úvodní hodina Olomouce v sezoně? Velmi pravděpodobně ano. Sigma na Spartu od první minuty vyrukovala s nechutně vysokým presinkem, agresivitou, disciplinovaností a hlavně sebevědomím. Být Andrův stadion za normálních okolností zaplněný, tleskalo by se některým kombinacím vestoje. Chvílemi to z její strany fakt připomínalo povedený koncert.

„První poločas jsme odehráli velmi dobře, nedali jsme Spartě prostor. Všude jsme hráli jeden na jednoho. Sparta je silná, když je necháte hrát. Proto je lepší, když vylezete. Je to náročný způsob hry, ale když se to hraje chytře a dobře, je to v pohodě a funguje to,“ pochvaloval si osmnáctiletý Kryštof Daněk, střelec prvního gólu po pěkné přímočaré akci.

Kdo dál zaujal? Třeba Mojmír Chytil, jenž ukázal, že na hrotu mu to jde lépe než v záloze, skvělou formu potvrdil španělský šikula Pablo González, vpravo se po delším čase v dobrém světle ukázal rychlík Tomáš Zahradníček. A uprostřed vládl tvrdý všudybýlek Radim Breite.

Jenže co z toho, když výsledek je nakonec pro Hanáky špatný. 2:3, žádný bod, neproměněná penalta, k tomu naopak dva darované pokutové kopy hostům... Všechny plusy přebíjí krutá prohra.

„Bavit se o dobrém výkonu po tomhle nemá moc smysl,“ řekl zklamaně trenér Radoslav Látal.

SESTŘIH: Olomouc - Sparta 2:3. Vrbův debut a velký obrat v bláznivém duelu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

„Zápasy rozhodují věci, které se u nás bohužel opakují. Dokud se toho nezbavíme, nemůžeme myslet na lepší výsledky. Budeme mít někdy větší šanci na poražení Sparty, než když vedeme 2:0 a jdeme sami na bránu? A pak ještě s tou penaltou na konci? Asi těžko,“ dodal na rovinu.

Látal přitom Pavla Vrbu, jenž mu jako kapitánovi v mistrovské ostravské sezoně 2003/04 udával pokyny z lavičky coby asistent Františka Komňackého, na začátku velmi dobře přečetl.

„Trénoval mě, jeho rukopis znám ještě z Baníku, pro jistotu jsme se dívali i na jeho zápasy v Plzni,“ potvrdil. „Systém 4–2–3–1, hodně rozehrávky po zemi, proto jsme je presovali. Co jsme si řekli, to jsme plnili, nechtěli jsme couvnout. Dařilo se nám to, bohužel jsme ty získané míče špatně dohrávali,“ připomněl kouč Sigmy například Vepřekovu hlavičku, dvě další Gonzálezovy příležitosti či Chytilovu zbytečnou patičku na úkor zakončení.

Kromě nedotažených nebezpečných situací štvaly však Látala ještě mnohem víc chyby, ze kterých se Letenští dostali zpět do zápasu a nakonec si domů odvezli tři body.

„Nebavme se vůbec o rozhodčích, mně vadí, že pořád dokola děláme neskutečné fatální chyby. U prvního gólu to je Sladký, který si nechá zaběhnout za sebe hráče, u vítězné branky zase Greššák. Když mi to udělá dorostenec, tak zavřu oči. Ale u zkušených hráčů ne,“ kroutil hlavou Látal.

Na jeden z nejatraktivnějších duelů probíhajícího ročníku tak domácí nakonec nebudou vzpomínat v dobrém. „Velké zklamání,“ špitnul talent Daněk a trenér ho doplnil: „Když si promítnu všechny ty ztracené body, kde jsme mohli být...“

Olomouc - Sparta: Gonzalez parádními jeslemi vyškolil Pavelku a střílel těsně vedle

Vrba po sparťanské premiéře: Zápas měl vše! Výměny názorů? V Bulharsku jsem si tak nepokecal

Olomouc - Sparta: Nita perfektně chytil Gonzalezovu penaltu! Pak sudí pískl při dorážce Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné